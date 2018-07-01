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"المحاورات الشعرية" تعود للحجاز بمشاركة كبار الشعراء وبروز الشباب

حفلات ليلية منذ حلول عيد الفطر بحضور عشاق الموروث الشعبي

عادت المحاورات الشعرية من جديد لمنطقة الحجاز خلال عطلة عيد الفطر المبارك بعد ركود لفترات طويلة، بمشاركة عددٍ من كبار شعار المحاورة المعروفين ومن ضمنهم الشاعر ملفي المورقي حامل لقب شاعر المؤسس، والشاعر زيد العضيلة والشاعر محمد السناني والشاعر راشد السحيمي والشاعر تركي الميزاني والشاعر مصلح بن عياد والشاعر عبدالعزيز العازمي وغيرهم من الشعراء المعروفين الذين تألقوا في هذه المحاورات.

وكانت المحاورات الشعرية قد شهدت بروز وتميز عدد كبير من الشعراء الشباب الذين دخلوا الساحة في الفترة الأخيرة، كما شهدت مساجلات شعرية تفاعل معها الأهالي والمقيمون.

يُشار إلى أنه منذ حلول عيد الفطر المبارك ومحافظات منطقة مكرمة المكرمة تشهد حفلات ليلية وسط حضور جماهيري كبير لعشاق الموروث الشعبي.

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"المحاورات الشعرية" تعود للحجاز بمشاركة كبار الشعراء وبروز الشباب
سبق

عادت المحاورات الشعرية من جديد لمنطقة الحجاز خلال عطلة عيد الفطر المبارك بعد ركود لفترات طويلة، بمشاركة عددٍ من كبار شعار المحاورة المعروفين ومن ضمنهم الشاعر ملفي المورقي حامل لقب شاعر المؤسس، والشاعر زيد العضيلة والشاعر محمد السناني والشاعر راشد السحيمي والشاعر تركي الميزاني والشاعر مصلح بن عياد والشاعر عبدالعزيز العازمي وغيرهم من الشعراء المعروفين الذين تألقوا في هذه المحاورات.

وكانت المحاورات الشعرية قد شهدت بروز وتميز عدد كبير من الشعراء الشباب الذين دخلوا الساحة في الفترة الأخيرة، كما شهدت مساجلات شعرية تفاعل معها الأهالي والمقيمون.

يُشار إلى أنه منذ حلول عيد الفطر المبارك ومحافظات منطقة مكرمة المكرمة تشهد حفلات ليلية وسط حضور جماهيري كبير لعشاق الموروث الشعبي.

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
12:37 AM

"المحاورات الشعرية" تعود للحجاز بمشاركة كبار الشعراء وبروز الشباب

حفلات ليلية منذ حلول عيد الفطر بحضور عشاق الموروث الشعبي

أرشيفية
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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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عادت المحاورات الشعرية من جديد لمنطقة الحجاز خلال عطلة عيد الفطر المبارك بعد ركود لفترات طويلة، بمشاركة عددٍ من كبار شعار المحاورة المعروفين ومن ضمنهم الشاعر ملفي المورقي حامل لقب شاعر المؤسس، والشاعر زيد العضيلة والشاعر محمد السناني والشاعر راشد السحيمي والشاعر تركي الميزاني والشاعر مصلح بن عياد والشاعر عبدالعزيز العازمي وغيرهم من الشعراء المعروفين الذين تألقوا في هذه المحاورات.

وكانت المحاورات الشعرية قد شهدت بروز وتميز عدد كبير من الشعراء الشباب الذين دخلوا الساحة في الفترة الأخيرة، كما شهدت مساجلات شعرية تفاعل معها الأهالي والمقيمون.

يُشار إلى أنه منذ حلول عيد الفطر المبارك ومحافظات منطقة مكرمة المكرمة تشهد حفلات ليلية وسط حضور جماهيري كبير لعشاق الموروث الشعبي.

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