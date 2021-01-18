النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
إيقاف قاضي استئناف أصدر صكاً غير نظامي وأفرج عن متهم بعد إبطال 3 أحكام ضده وحصل على مركبة فارهة

نزاهة: تورط 69 موظفاً بالصحة والأرصاد والبلدية وإحدى الشركات وعضوي تدريس في فساد.. وصدور عدد من الأحكام القضائية

"العازمي وزوجته" يحصدان الماجستير من أمريكا

حصل المبتعث "حاكم محمد العازمي" و"حرمه" على درجة "الماجستير" بتقدير "ممتاز" مع مرتبة الشرف الأولى من جامعتين بولاية "جورجيا" بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان " العازمي" قد نال درجة "الماجستير" بتقدير "ممتاز" بقسم (علوم الكمبيوتر والأمن السيبراني) من "جامعة كينساو" الأمريكية. فيما حصلت زوجته "شريفة مزكي العازمي" على "الماجستير" بتقدير "ممتاز" مع مرتبة الشرف الأولى في تخصص (الطفولة المبكرة) من "جامعة بيرناو" الأمريكية.

وقد رفع المبتعث العازمي وزوجته شكرهما وتقديرهما لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للدعم الكبير الذي يجده الطلاب المبتعثون من أبناء وبنات السعودية بالخارج.

كما قدم "العازمي" شكره لإدارة "مدينة الأمير محمد الطبية بالجوف" لتقديمها مثل هذه البعثات الدراسية.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"العازمي وزوجته" يحصدان الماجستير من أمريكا
سبق

حصل المبتعث "حاكم محمد العازمي" و"حرمه" على درجة "الماجستير" بتقدير "ممتاز" مع مرتبة الشرف الأولى من جامعتين بولاية "جورجيا" بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان " العازمي" قد نال درجة "الماجستير" بتقدير "ممتاز" بقسم (علوم الكمبيوتر والأمن السيبراني) من "جامعة كينساو" الأمريكية. فيما حصلت زوجته "شريفة مزكي العازمي" على "الماجستير" بتقدير "ممتاز" مع مرتبة الشرف الأولى في تخصص (الطفولة المبكرة) من "جامعة بيرناو" الأمريكية.

وقد رفع المبتعث العازمي وزوجته شكرهما وتقديرهما لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للدعم الكبير الذي يجده الطلاب المبتعثون من أبناء وبنات السعودية بالخارج.

كما قدم "العازمي" شكره لإدارة "مدينة الأمير محمد الطبية بالجوف" لتقديمها مثل هذه البعثات الدراسية.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
09:57 PM

"العازمي وزوجته" يحصدان الماجستير من أمريكا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
358

حصل المبتعث "حاكم محمد العازمي" و"حرمه" على درجة "الماجستير" بتقدير "ممتاز" مع مرتبة الشرف الأولى من جامعتين بولاية "جورجيا" بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان " العازمي" قد نال درجة "الماجستير" بتقدير "ممتاز" بقسم (علوم الكمبيوتر والأمن السيبراني) من "جامعة كينساو" الأمريكية. فيما حصلت زوجته "شريفة مزكي العازمي" على "الماجستير" بتقدير "ممتاز" مع مرتبة الشرف الأولى في تخصص (الطفولة المبكرة) من "جامعة بيرناو" الأمريكية.

وقد رفع المبتعث العازمي وزوجته شكرهما وتقديرهما لحكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للدعم الكبير الذي يجده الطلاب المبتعثون من أبناء وبنات السعودية بالخارج.

كما قدم "العازمي" شكره لإدارة "مدينة الأمير محمد الطبية بالجوف" لتقديمها مثل هذه البعثات الدراسية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,434
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,072
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,830
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,842

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تحرير الموظف الأهلي

تحرير الموظف الأهلي

أحمد عجب
المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

المصالحة الخليجية.. آمال وتحديات!!

غسان محمد عسيلان
هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

هيئة الأوقاف.. والتنمية المجتمعية

ماجد البريكان
حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حصن المسلم مع (سبانيش لاتيه)

حسن آل عمير
الفرص التريليونية في السعودية

الفرص التريليونية في السعودية

عبدالمحسن الحارثي
لماذا هُزم ترامب؟

لماذا هُزم ترامب؟

عبدالسلام المشيطي
السعودية تدشن عصر المدن الذكية

السعودية تدشن عصر المدن الذكية

علي آل شرمة
التفاصيل تصنع الفرق

التفاصيل تصنع الفرق

مها الجبر
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد

ماجد البريكان
دنيا حظوظ..!!

دنيا حظوظ..!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة