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شؤون الحرمين الشريفين تطلق تطبيق "جوامع الأدعية"

ضمن حزمة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الرئاسة

أطلقت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين تطبيق (جوامع الأدعية)، ضمن حزمة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الرئاسة؛ حيث يعنى التطبيق بجمع الأدعية في إصدار إلكتروني موسوم بـ(الدرر اللوامع من الأدعية الجوامع)، وهو منتخب من صفوة الدعوات من محراب الكعبة المشرفة في قنوت الوتر؛ ليكون زاداً للتقرّب إلى الله – عز وجل - وسؤاله واللجوء إليه والتضرع بين يديه.

ويحتوي التطبيق على نحو مائة دعاء من القرآن الكريم والسنة النبوية وأدعية أئمة السلف، ويضم أدعية الختم والقنوت لأئمة المسجد الحرام، في جمع شامل ومدقق وتقسيم مميز وحلة قشيبة.

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شؤون الحرمين الشريفين تطلق تطبيق "جوامع الأدعية"
سبق

أطلقت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين تطبيق (جوامع الأدعية)، ضمن حزمة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الرئاسة؛ حيث يعنى التطبيق بجمع الأدعية في إصدار إلكتروني موسوم بـ(الدرر اللوامع من الأدعية الجوامع)، وهو منتخب من صفوة الدعوات من محراب الكعبة المشرفة في قنوت الوتر؛ ليكون زاداً للتقرّب إلى الله – عز وجل - وسؤاله واللجوء إليه والتضرع بين يديه.

ويحتوي التطبيق على نحو مائة دعاء من القرآن الكريم والسنة النبوية وأدعية أئمة السلف، ويضم أدعية الختم والقنوت لأئمة المسجد الحرام، في جمع شامل ومدقق وتقسيم مميز وحلة قشيبة.

06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442
10:38 PM

شؤون الحرمين الشريفين تطلق تطبيق "جوامع الأدعية"

ضمن حزمة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الرئاسة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أطلقت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين تطبيق (جوامع الأدعية)، ضمن حزمة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الرئاسة؛ حيث يعنى التطبيق بجمع الأدعية في إصدار إلكتروني موسوم بـ(الدرر اللوامع من الأدعية الجوامع)، وهو منتخب من صفوة الدعوات من محراب الكعبة المشرفة في قنوت الوتر؛ ليكون زاداً للتقرّب إلى الله – عز وجل - وسؤاله واللجوء إليه والتضرع بين يديه.

ويحتوي التطبيق على نحو مائة دعاء من القرآن الكريم والسنة النبوية وأدعية أئمة السلف، ويضم أدعية الختم والقنوت لأئمة المسجد الحرام، في جمع شامل ومدقق وتقسيم مميز وحلة قشيبة.

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