2634 شكوى من التعذيب بسجون أردوغان خلال 2019

قولو: 16 شخصاً قُتلوا نتيجة عمليات إعدام دون محاكمة

قال موقع تركيا الآن؛ التابع للمعارضة التركية، إن النائب في حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، سازجين تانري قولو؛ أعد تقريراً حول انتهاكات الحقوق في تركيا في عام 2019، وتضمن هذا التقرير تسجيلات خطيرة حول التعذيب وسوء المعاملة في تركيا، إذ تقدم ألف و474 شخصاً بشكاوى لتعرُّضهم للتعذيب في 2019، أما عدد الذين قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب والمعاملة السيئة في السجون التركية في عام 2019 هو ألف و160 شخصاً.. أي أنه تقدم ألفان و634 شخصاً بشكاوى.

النائب في حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، قال إنه عندما نفكر في الذين يتعرضون للمعاملة السيئة وتقييد الشرطة التركية لهم من الخلف، بينما تعتقلهم في المسيرات والاحتجاجات، لكنهم لا يتقدمون بشكاوى، سنجد أن الرقم مخيف أكثر بكثير، موضحاً في تقريره أن هناك 31 شخصاً ماتوا في السجون التركية في عام 2019.

ووفق ما نقلته "اليوم السابع" لفت النائب في حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، إلى أن 16 شخصاً قُتلوا في 2019 نتيجة عمليات الإعدام دون المحاكمة وتحذير "اثبت مكانك" وإطلاق النار العشوائي، وموضحاً أن عدد الذين قُتلوا في الاشتباكات المسلحة 530 شخصاً، منهم طفلان، وعدد الذين قُتلوا لأنهم أعضاء بمنظمات غير قانونية 390 شخصاً.. أما عدد الذين قُتلوا بسبب سيارات الجنود أو الشرطة التركية طوال العام الماضي، فثلاثة.

وأشار إلى أن عدد الصحفيين الذين اعتقلوا في عام 2019 بلغ 119 صحفياً، حيث صدر قرار حظر لنحو 250 ألف موقع أو خبر، وعدد الذين اعتقلوا بسبب منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي هو 670.

وفي وقت سابق ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن إحدى الشركات الرائدة في إنتاج السيارات، أعلنت إيقاف إنتاجها لمدة شهر بمصانعها المنتشرة في تركيا، بالتزامن مع إفلاس عدد من الشركات الصناعية التركية الكبرى، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا، وعدم استقرار الأوضاع السياسية، موضحة أن الشركة أعلنت وقف إنتاجها بتركيا وإغلاق الشركات التابعة لها هناك لفترة مؤقتة، ونقلت عن وسائل الإعلام بكوريا الجنوبية أنباء عن تعليق إنتاج هيونداي بتركيا لمدة شهر، وأكدت أن الشركة ستوقف إنتاجها في الفترة من 20 يناير حتى 6 فبراير، والفترة بين 30 مارس حتى 13 أبريل.

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن الشركات التابعة لشركة هيونداي بتركيا مثل Hyundai Mobis و Hyundai Glovis سيتم إغلاقها أيضاً لفترة من الوقت، حيث يأتي إغلاق "هيونداي" شركاتها في تركيا تزامناً مع تصاعد الأزمة الاقتصادية التي تعانيها تركيا، وإفلاس عدد كبير من الشركات، رغم إعلان حكومة العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان؛ أن الأوضاع الاقتصادية قد تحسنت.