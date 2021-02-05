النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

8 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار غزيرة وسيول وتساقط للبرد وتدنٍ للرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات .. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الجمعة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في القصيم والمدينة المنورة والحدود الشمالية والجوف وتبوك والرياض ومكة المكرمة وحائل.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة القصيم أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بسيول وتساقط للبرد وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الليث، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز الرياض بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدوادمي وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة تبوك أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الوجه وأملج وتبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة.

كما تشهد منطقة حائل أيضا أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة الجوف قال المركز إنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بسيول ونشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الجمعة.

وكذلك الحدود الشمالية تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بسيول وتساقط للبرد ونشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة عرعر وطريف، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الجمعة، فيما تشهد العويقلية ورفحاء أتربة مثارة وأمطارًا رعدية حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة.

وفي تنبيهين متقدمين لمنطقة المدينة المنورة، ذكر المركز أنها تشهد أمطارًا متوسطة ونشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا بمدى الرؤية، على المدينة المنورة وخيبر وبدر ووادي الفرع وينبع ، تستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الجمعة، فيما تشهد العلا والعيص أمطارًا رعدية.

حالة الطقس المركز الوطني للأرصاد الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
8 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار غزيرة وسيول وتساقط للبرد وتدنٍ للرؤية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في القصيم والمدينة المنورة والحدود الشمالية والجوف وتبوك والرياض ومكة المكرمة وحائل.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة القصيم أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بسيول وتساقط للبرد وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الليث، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز الرياض بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدوادمي وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة تبوك أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الوجه وأملج وتبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة.

كما تشهد منطقة حائل أيضا أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة الجوف قال المركز إنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بسيول ونشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الجمعة.

وكذلك الحدود الشمالية تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بسيول وتساقط للبرد ونشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة عرعر وطريف، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الجمعة، فيما تشهد العويقلية ورفحاء أتربة مثارة وأمطارًا رعدية حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة.

وفي تنبيهين متقدمين لمنطقة المدينة المنورة، ذكر المركز أنها تشهد أمطارًا متوسطة ونشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا بمدى الرؤية، على المدينة المنورة وخيبر وبدر ووادي الفرع وينبع ، تستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الجمعة، فيما تشهد العلا والعيص أمطارًا رعدية.

05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442
12:28 AM

8 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار غزيرة وسيول وتساقط للبرد وتدنٍ للرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات .. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الجمعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
11,067

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في القصيم والمدينة المنورة والحدود الشمالية والجوف وتبوك والرياض ومكة المكرمة وحائل.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة القصيم أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بسيول وتساقط للبرد وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب والنهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ 07.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الليث، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.

ونبه المركز الرياض بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدوادمي وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة تبوك أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الوجه وأملج وتبوك وتيماء، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة.

كما تشهد منطقة حائل أيضا أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة الجوف قال المركز إنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بسيول ونشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الجمعة.

وكذلك الحدود الشمالية تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بسيول وتساقط للبرد ونشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية الأفقية، وتشمل الحالة عرعر وطريف، وتستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الجمعة، فيما تشهد العويقلية ورفحاء أتربة مثارة وأمطارًا رعدية حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الجمعة.

وفي تنبيهين متقدمين لمنطقة المدينة المنورة، ذكر المركز أنها تشهد أمطارًا متوسطة ونشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا بمدى الرؤية، على المدينة المنورة وخيبر وبدر ووادي الفرع وينبع ، تستمر حتى الساعة الـ 03.00 من صباح الجمعة، فيما تشهد العلا والعيص أمطارًا رعدية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,848
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,330
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,410
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,227

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد
النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي
محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

محمد بن سلمان يلهم السعوديين أفكار التغيير

ماجد البريكان
الالتزام مسؤولية الجميع

الالتزام مسؤولية الجميع

مها الجبر
تعليمنا إلى أين؟!

تعليمنا إلى أين؟!

غسان محمد عسيلان
ولي العهد يفي بالوعد

ولي العهد يفي بالوعد

شعاع الغشام
عيادة السوشيال ميديا

عيادة السوشيال ميديا

أحمد عجب
الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

الاستهتار يجهض جهود مواجهة كورونا

علي آل شرمة
يومان راحة براتب بالخاص!!

يومان راحة براتب بالخاص!!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة