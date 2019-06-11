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"الصحة" تعلن تسجيل 3733 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 116021

المغرب يسجل 25 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي عدد حالات الشفاء يبلغ 7570

سجل المغرب 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة إلى 8533؛ فيما استقر عدد الوفيات عند 211 بعد عدم الإعلان عن أية وفاة جديدة.

وذكرت وزارة الصحة المغربية اليوم أن عدد حالات الشفاء وصلت في المجموع إلى 7570 بعد تماثل خمسة أشخاص للشفاء، وتم أيضًا استبعاد 355 ألفًا و817 حالة بعد الكشف المخبري.

المغرب فيروس كورونا الجديد

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المغرب يسجل 25 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجل المغرب 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة إلى 8533؛ فيما استقر عدد الوفيات عند 211 بعد عدم الإعلان عن أية وفاة جديدة.

وذكرت وزارة الصحة المغربية اليوم أن عدد حالات الشفاء وصلت في المجموع إلى 7570 بعد تماثل خمسة أشخاص للشفاء، وتم أيضًا استبعاد 355 ألفًا و817 حالة بعد الكشف المخبري.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
01:43 PM

المغرب يسجل 25 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي عدد حالات الشفاء يبلغ 7570

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل المغرب 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة إلى 8533؛ فيما استقر عدد الوفيات عند 211 بعد عدم الإعلان عن أية وفاة جديدة.

وذكرت وزارة الصحة المغربية اليوم أن عدد حالات الشفاء وصلت في المجموع إلى 7570 بعد تماثل خمسة أشخاص للشفاء، وتم أيضًا استبعاد 355 ألفًا و817 حالة بعد الكشف المخبري.

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