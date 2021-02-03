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مبنى "مدني حشرج مكة" متعثر.. و"المدة مجهولة"

"سبق" رصدت الأخشاب على صبات الحوش الخارجي

استغرب الكثير من أهالي مركز الحشرج بمنطقة مكة المكرمة، من توقف مشروع مبنى "الدفاع المدني" بمركزهم لمدة قاربت ست سنوات وأصبح المشروع ضمن المشاريع المتعثرة بالمنطقة وخصوصاً بعد استبعاد اللوحة التعريفية للمشروع والتي تحدد عده تفاصيل مهمة ومنها "مدة بداية العقد وقيمته، وتاريخ استلام المقاول للموقع، وتاريخ الانتهاء من المشروع" كما هو معتاد بالمشاريع التنموية الجاري تنفيذها بمختلف المناطق.

وفي جولة ميدانية، وقفت "سبق" على المشروع المتعثر، ورصدت عدداً من الصور التي يظهر من خلالها وجود الأخشاب على الصبات للحوش الخارجي وتتألف أكياس الأسمنت الموجودة في الموقع، وتساقط الزنك المحيط بالمشروع من الجهة الجنوبية، وذلك بتأثير من الأمطار المتوسطة والغزيرة والرياح التي تشهدها محافظة تربة بين الحين والآخر.

وقال المواطن عبدالله المرزوقي لـ"سبق": ساءنا ما نشاهده من اكتمال قرابة 50% فقط، وترك المبنى بهذه الحالة لمدة ست سنوات دون استكمال ما تبقى من أعمال المشروع ليتم إنجازه في الوقت المحدد في العقد.

وأضاف "المرزوقي": نتمنى أن يطّلع مدير عام الدفاع المدني والمسؤولون بإمارة منطقة مكة المكرمة على حال المشروع المتعثر، على أمل توجيه المختصين لرفع وتيرة الإنجاز ليتمكن منسوبي مركز الدفاع المدني بالحشرج من توديع المبنى المستأجر ويستقبلوا المشروع الجديد.

مشروع مبنى الدفاع المدني مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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مبنى "مدني حشرج مكة" متعثر.. و"المدة مجهولة"
سبق

استغرب الكثير من أهالي مركز الحشرج بمنطقة مكة المكرمة، من توقف مشروع مبنى "الدفاع المدني" بمركزهم لمدة قاربت ست سنوات وأصبح المشروع ضمن المشاريع المتعثرة بالمنطقة وخصوصاً بعد استبعاد اللوحة التعريفية للمشروع والتي تحدد عده تفاصيل مهمة ومنها "مدة بداية العقد وقيمته، وتاريخ استلام المقاول للموقع، وتاريخ الانتهاء من المشروع" كما هو معتاد بالمشاريع التنموية الجاري تنفيذها بمختلف المناطق.

وفي جولة ميدانية، وقفت "سبق" على المشروع المتعثر، ورصدت عدداً من الصور التي يظهر من خلالها وجود الأخشاب على الصبات للحوش الخارجي وتتألف أكياس الأسمنت الموجودة في الموقع، وتساقط الزنك المحيط بالمشروع من الجهة الجنوبية، وذلك بتأثير من الأمطار المتوسطة والغزيرة والرياح التي تشهدها محافظة تربة بين الحين والآخر.

وقال المواطن عبدالله المرزوقي لـ"سبق": ساءنا ما نشاهده من اكتمال قرابة 50% فقط، وترك المبنى بهذه الحالة لمدة ست سنوات دون استكمال ما تبقى من أعمال المشروع ليتم إنجازه في الوقت المحدد في العقد.

وأضاف "المرزوقي": نتمنى أن يطّلع مدير عام الدفاع المدني والمسؤولون بإمارة منطقة مكة المكرمة على حال المشروع المتعثر، على أمل توجيه المختصين لرفع وتيرة الإنجاز ليتمكن منسوبي مركز الدفاع المدني بالحشرج من توديع المبنى المستأجر ويستقبلوا المشروع الجديد.

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
03:40 PM

مبنى "مدني حشرج مكة" متعثر.. و"المدة مجهولة"

"سبق" رصدت الأخشاب على صبات الحوش الخارجي

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متعب البقمي - مكة المكرمة
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استغرب الكثير من أهالي مركز الحشرج بمنطقة مكة المكرمة، من توقف مشروع مبنى "الدفاع المدني" بمركزهم لمدة قاربت ست سنوات وأصبح المشروع ضمن المشاريع المتعثرة بالمنطقة وخصوصاً بعد استبعاد اللوحة التعريفية للمشروع والتي تحدد عده تفاصيل مهمة ومنها "مدة بداية العقد وقيمته، وتاريخ استلام المقاول للموقع، وتاريخ الانتهاء من المشروع" كما هو معتاد بالمشاريع التنموية الجاري تنفيذها بمختلف المناطق.

وفي جولة ميدانية، وقفت "سبق" على المشروع المتعثر، ورصدت عدداً من الصور التي يظهر من خلالها وجود الأخشاب على الصبات للحوش الخارجي وتتألف أكياس الأسمنت الموجودة في الموقع، وتساقط الزنك المحيط بالمشروع من الجهة الجنوبية، وذلك بتأثير من الأمطار المتوسطة والغزيرة والرياح التي تشهدها محافظة تربة بين الحين والآخر.

وقال المواطن عبدالله المرزوقي لـ"سبق": ساءنا ما نشاهده من اكتمال قرابة 50% فقط، وترك المبنى بهذه الحالة لمدة ست سنوات دون استكمال ما تبقى من أعمال المشروع ليتم إنجازه في الوقت المحدد في العقد.

وأضاف "المرزوقي": نتمنى أن يطّلع مدير عام الدفاع المدني والمسؤولون بإمارة منطقة مكة المكرمة على حال المشروع المتعثر، على أمل توجيه المختصين لرفع وتيرة الإنجاز ليتمكن منسوبي مركز الدفاع المدني بالحشرج من توديع المبنى المستأجر ويستقبلوا المشروع الجديد.

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