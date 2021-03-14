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"أم القرى" ترفع جاهزية محطة ضخ المياه بالعابدية لـ5 ملايين متر مكعب يومياً

تم ربطها بنظام تحكم موحد

رفعت الإدارة العامة للمشاريع بجامعة أم القرى، جاهزية محطة ضخ المياه المركزية لمرافق المدينة الجامعية بالعابدية بشطريها إلى أكثر من 5 ملايين متر مكعب من المياه في اليوم، بعد أن كانت مليونًا و300 ألف متر مكعب، وربطها بنظام تحكم موحد.

وأكد المشرف على أعمال وكالة الجامعة للفروع والإدارة العامة للمشاريع محمد الحازمي، انتهاء الإدارة من تنفيذ مشروع إعادة تأهيل المحطة، وتغذية جميع مرافق الشطرين ومحطة التكييف المركزي، عبر تأسيس وإحلال مضختين غاطستين، بسعة إجمالية تقدر بـ10 لترات في الثانية، و3 مضخات ذات طرد مركزي بسعة 155 لترًا في الثانية، علاوة على استحداث ألواح كهربائية.

وأوضح "الحازمي" أن الإدارة نفذت المشروع بناء على خططها واستراتيجياتها التطويرية لتهيئة البيئة التعليمية وتحسين البنية التحتية لمحطة تغذية مياه الجامعة وربطها بنظام تحكم آلي، مثمنًا جهود منسوبي الإدارة لمتابعة أعمال تنفيذ المشروع.

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"أم القرى" ترفع جاهزية محطة ضخ المياه بالعابدية لـ5 ملايين متر مكعب يومياً
سبق

رفعت الإدارة العامة للمشاريع بجامعة أم القرى، جاهزية محطة ضخ المياه المركزية لمرافق المدينة الجامعية بالعابدية بشطريها إلى أكثر من 5 ملايين متر مكعب من المياه في اليوم، بعد أن كانت مليونًا و300 ألف متر مكعب، وربطها بنظام تحكم موحد.

وأكد المشرف على أعمال وكالة الجامعة للفروع والإدارة العامة للمشاريع محمد الحازمي، انتهاء الإدارة من تنفيذ مشروع إعادة تأهيل المحطة، وتغذية جميع مرافق الشطرين ومحطة التكييف المركزي، عبر تأسيس وإحلال مضختين غاطستين، بسعة إجمالية تقدر بـ10 لترات في الثانية، و3 مضخات ذات طرد مركزي بسعة 155 لترًا في الثانية، علاوة على استحداث ألواح كهربائية.

وأوضح "الحازمي" أن الإدارة نفذت المشروع بناء على خططها واستراتيجياتها التطويرية لتهيئة البيئة التعليمية وتحسين البنية التحتية لمحطة تغذية مياه الجامعة وربطها بنظام تحكم آلي، مثمنًا جهود منسوبي الإدارة لمتابعة أعمال تنفيذ المشروع.

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
05:57 PM

"أم القرى" ترفع جاهزية محطة ضخ المياه بالعابدية لـ5 ملايين متر مكعب يومياً

تم ربطها بنظام تحكم موحد

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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رفعت الإدارة العامة للمشاريع بجامعة أم القرى، جاهزية محطة ضخ المياه المركزية لمرافق المدينة الجامعية بالعابدية بشطريها إلى أكثر من 5 ملايين متر مكعب من المياه في اليوم، بعد أن كانت مليونًا و300 ألف متر مكعب، وربطها بنظام تحكم موحد.

وأكد المشرف على أعمال وكالة الجامعة للفروع والإدارة العامة للمشاريع محمد الحازمي، انتهاء الإدارة من تنفيذ مشروع إعادة تأهيل المحطة، وتغذية جميع مرافق الشطرين ومحطة التكييف المركزي، عبر تأسيس وإحلال مضختين غاطستين، بسعة إجمالية تقدر بـ10 لترات في الثانية، و3 مضخات ذات طرد مركزي بسعة 155 لترًا في الثانية، علاوة على استحداث ألواح كهربائية.

وأوضح "الحازمي" أن الإدارة نفذت المشروع بناء على خططها واستراتيجياتها التطويرية لتهيئة البيئة التعليمية وتحسين البنية التحتية لمحطة تغذية مياه الجامعة وربطها بنظام تحكم آلي، مثمنًا جهود منسوبي الإدارة لمتابعة أعمال تنفيذ المشروع.

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