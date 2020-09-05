وطبقًا لبيانات الوزارة: سجلت البرازيل أربعة ملايين و91 ألفًا و801 حالة منذ بداية الجائحة، بينما صعد العدد الرسمي للوفيات إلى 125502 وذلك في أسوأ تفش للفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة.

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، تسجيل 50163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد 888 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

كورونا في البرازيل: 50163 إصابة جديدة و888 حالة وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-09-05 أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، تسجيل 50163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد 888 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. وطبقًا لبيانات الوزارة: سجلت البرازيل أربعة ملايين و91 ألفًا و801 حالة منذ بداية الجائحة، بينما صعد العدد الرسمي للوفيات إلى 125502 وذلك في أسوأ تفش للفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة.

05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442 10:28 AM

كورونا في البرازيل: 50163 إصابة جديدة و888 حالة وفاة سجلت أربعة ملايين و91 ألفًا و801 حالة منذ بداية الجائحة





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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، تسجيل 50163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد 888 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وطبقًا لبيانات الوزارة: سجلت البرازيل أربعة ملايين و91 ألفًا و801 حالة منذ بداية الجائحة، بينما صعد العدد الرسمي للوفيات إلى 125502 وذلك في أسوأ تفش للفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة.