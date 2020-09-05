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كورونا في  البرازيل: 50163 إصابة جديدة و888 حالة وفاة

سجلت أربعة ملايين و91 ألفًا و801 حالة منذ بداية الجائحة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، تسجيل 50163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد 888 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وطبقًا لبيانات الوزارة: سجلت البرازيل أربعة ملايين و91 ألفًا و801 حالة منذ بداية الجائحة، بينما صعد العدد الرسمي للوفيات إلى 125502 وذلك في أسوأ تفش للفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة.

البرازيل فيروس كورونا الجديد

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كورونا في  البرازيل: 50163 إصابة جديدة و888 حالة وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، تسجيل 50163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد 888 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وطبقًا لبيانات الوزارة: سجلت البرازيل أربعة ملايين و91 ألفًا و801 حالة منذ بداية الجائحة، بينما صعد العدد الرسمي للوفيات إلى 125502 وذلك في أسوأ تفش للفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة.

05 سبتمبر 2020 - 17 محرّم 1442
10:28 AM

كورونا في  البرازيل: 50163 إصابة جديدة و888 حالة وفاة

سجلت أربعة ملايين و91 ألفًا و801 حالة منذ بداية الجائحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، تسجيل 50163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد 888 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وطبقًا لبيانات الوزارة: سجلت البرازيل أربعة ملايين و91 ألفًا و801 حالة منذ بداية الجائحة، بينما صعد العدد الرسمي للوفيات إلى 125502 وذلك في أسوأ تفش للفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة.

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