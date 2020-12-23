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رئيس جامعة سعود يفتتح معرض "شارك" بمستشفى الملك خالد

يعنى بالبرامج التي تُحقّق كفاءة التشغيل وتقلّل الهدر

افتتح رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر، اليوم الأربعاء، معرض "شارك"، في بهو البلازا بمستشفى الملك خالد الجامعي في المدينة الطبية الجامعية.

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على البرامج والمشاريع التي تحقق كفاءة التشغيل وتقلل الهدر.

وقال المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية الجامعية الدكتور أحمد بن صلاح هرسي، في كلمة له: إن المدينة الطبية تلبّي احتياجات المجتمع في مجال الرعاية الصحية؛ حيث أصبحت من خلال برامج التدريب الطبي والبحث العلمي مُنتِجة للكوادر الصحية المؤهلة.

وأضاف: أن معرض "شارك" يؤكد عزم المدينة الطبية الجامعية على تحقيق أهداف الجامعة في الوصول إلى الريادة العالمية، استنادًا لتوصيات المجلس التنفيذي للمدينة الطبية الجامعية، للمضي في طريق التميز من خلال وضع خطة إستراتيجية مكملة لما قبلها، مع مراجعة وتقييم المبادرات وتحديث برامج ومشاريع تلك الخطة إلى عام 2022م.

وتابع: أن "هذه المراجعة تهدف إلى تعزيز القيمة التنافسية للمدينة الطبية واستثمار مواردها بالشكل الأمثل، مع إيجاد مصادر تمويلية متعددة تحقق الكفاءة التشغيلية وتقلل الهدر، وتدعم كفاءة الأداء المالي والإداري، وتدعم مستوى الجاهزية في تحقيق كفاءة الإنفاق بشكلٍ ذاتي ومستدام".

وأوضح أن معرض شارك يُقدم عرضًا لمشاريع المدينة الطبية الجامعية السابقة والمستقبلية من خلال تبادل الخبرات والتجارب بين الأقسام والإدارات والوحدات لتكون المدينة الطبية الجامعية متوائمة مع الخطط المستقبلية للخدمات الصحية والتدريبية والبحثية وفق رؤية 2030.

حضر حفل الافتتاح: وكيل جامعة الملك سعود الدكتور عبد الله السلمان، والرئيس التنفيذي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق في المدينة المهندس عبد الرزاق العوجان، وعدد من المديرين التنفيذيين في المركز والمدينة الطبية الجامعية.

رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس جامعة سعود يفتتح معرض "شارك" بمستشفى الملك خالد
سبق

افتتح رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر، اليوم الأربعاء، معرض "شارك"، في بهو البلازا بمستشفى الملك خالد الجامعي في المدينة الطبية الجامعية.

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على البرامج والمشاريع التي تحقق كفاءة التشغيل وتقلل الهدر.

وقال المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية الجامعية الدكتور أحمد بن صلاح هرسي، في كلمة له: إن المدينة الطبية تلبّي احتياجات المجتمع في مجال الرعاية الصحية؛ حيث أصبحت من خلال برامج التدريب الطبي والبحث العلمي مُنتِجة للكوادر الصحية المؤهلة.

وأضاف: أن معرض "شارك" يؤكد عزم المدينة الطبية الجامعية على تحقيق أهداف الجامعة في الوصول إلى الريادة العالمية، استنادًا لتوصيات المجلس التنفيذي للمدينة الطبية الجامعية، للمضي في طريق التميز من خلال وضع خطة إستراتيجية مكملة لما قبلها، مع مراجعة وتقييم المبادرات وتحديث برامج ومشاريع تلك الخطة إلى عام 2022م.

وتابع: أن "هذه المراجعة تهدف إلى تعزيز القيمة التنافسية للمدينة الطبية واستثمار مواردها بالشكل الأمثل، مع إيجاد مصادر تمويلية متعددة تحقق الكفاءة التشغيلية وتقلل الهدر، وتدعم كفاءة الأداء المالي والإداري، وتدعم مستوى الجاهزية في تحقيق كفاءة الإنفاق بشكلٍ ذاتي ومستدام".

وأوضح أن معرض شارك يُقدم عرضًا لمشاريع المدينة الطبية الجامعية السابقة والمستقبلية من خلال تبادل الخبرات والتجارب بين الأقسام والإدارات والوحدات لتكون المدينة الطبية الجامعية متوائمة مع الخطط المستقبلية للخدمات الصحية والتدريبية والبحثية وفق رؤية 2030.

حضر حفل الافتتاح: وكيل جامعة الملك سعود الدكتور عبد الله السلمان، والرئيس التنفيذي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق في المدينة المهندس عبد الرزاق العوجان، وعدد من المديرين التنفيذيين في المركز والمدينة الطبية الجامعية.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
06:23 PM

رئيس جامعة سعود يفتتح معرض "شارك" بمستشفى الملك خالد

يعنى بالبرامج التي تُحقّق كفاءة التشغيل وتقلّل الهدر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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افتتح رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر، اليوم الأربعاء، معرض "شارك"، في بهو البلازا بمستشفى الملك خالد الجامعي في المدينة الطبية الجامعية.

ويهدف المعرض إلى تسليط الضوء على البرامج والمشاريع التي تحقق كفاءة التشغيل وتقلل الهدر.

وقال المدير العام التنفيذي للمدينة الطبية الجامعية الدكتور أحمد بن صلاح هرسي، في كلمة له: إن المدينة الطبية تلبّي احتياجات المجتمع في مجال الرعاية الصحية؛ حيث أصبحت من خلال برامج التدريب الطبي والبحث العلمي مُنتِجة للكوادر الصحية المؤهلة.

وأضاف: أن معرض "شارك" يؤكد عزم المدينة الطبية الجامعية على تحقيق أهداف الجامعة في الوصول إلى الريادة العالمية، استنادًا لتوصيات المجلس التنفيذي للمدينة الطبية الجامعية، للمضي في طريق التميز من خلال وضع خطة إستراتيجية مكملة لما قبلها، مع مراجعة وتقييم المبادرات وتحديث برامج ومشاريع تلك الخطة إلى عام 2022م.

وتابع: أن "هذه المراجعة تهدف إلى تعزيز القيمة التنافسية للمدينة الطبية واستثمار مواردها بالشكل الأمثل، مع إيجاد مصادر تمويلية متعددة تحقق الكفاءة التشغيلية وتقلل الهدر، وتدعم كفاءة الأداء المالي والإداري، وتدعم مستوى الجاهزية في تحقيق كفاءة الإنفاق بشكلٍ ذاتي ومستدام".

وأوضح أن معرض شارك يُقدم عرضًا لمشاريع المدينة الطبية الجامعية السابقة والمستقبلية من خلال تبادل الخبرات والتجارب بين الأقسام والإدارات والوحدات لتكون المدينة الطبية الجامعية متوائمة مع الخطط المستقبلية للخدمات الصحية والتدريبية والبحثية وفق رؤية 2030.

حضر حفل الافتتاح: وكيل جامعة الملك سعود الدكتور عبد الله السلمان، والرئيس التنفيذي لمركز تحقيق كفاءة الإنفاق في المدينة المهندس عبد الرزاق العوجان، وعدد من المديرين التنفيذيين في المركز والمدينة الطبية الجامعية.

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