النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"فلكية جدة": المذنب "أطلس" تحت المراقبة

سيقع داخل مدار كوكب عطارد في آخر مايو

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة؛ إن المجتمع الفلكي بدأ بمراقبة المذنب أطلس (C / 2019 Y4) الذي يتحرك في الوقت الحالي خارج مدار كوكب المريخ، مندفعاً باتجاه الشمس قادماً من أعماق الفضاء، وتشير القياسات إلى أن سطوعه قد تضاعف أخيراً ثلاثة أضعاف مما يكشف عن حدوث انفجار للغبار والغاز في نواة المذنب.

وأضاف: المذنب أطلس سيقع في الفترة من 24 إلى 25 فبراير ظاهرياً بالقرب من سديم البومة في قبة السماء ويفصل بينهما درجة واحدة أمام مجموعة نجوم الدب الأكبر.

وتابع: سديم البومة عبارة عن غلاف متمدد من الغاز قذف من نجم عملاق أحمر قديم على بُعد نحو 2,030 سنة ضوئية من الأرض، ويعرف باسم "السديم الكوكبي" لأن شكله الكروي يشبه الكواكب لكنه في الحقيقة علامة لموت نجم.

وأردف: المذنب أطلس قد يكون جزءاً من تحطم مذنب أكبر، ومن اللافت للانتباه ان مداره يشبه مدار المذنب العظيم لعام 1843 الذي كان مرئياً في وضح النهار عندما مر قريباً جداً من الشمس في القرن التاسع عشر.

لذلك قد يكون المذنب أطلس جزءاً من ذلك المذنب العظيم- أو ربما مذنب نتج عن تفكك من مذنب كبير منذ أكثر من 1000 سنة.

وقال: في الوقت الحالي، يتحرك المذنب أطلس ببطء أمام مجموعة نجوم الدب الأكبر (اورسا ماجور) بالأفق الشمالي ويبلغ لمعانه الظاهري (+12) ما يعني أنه غير مرئي للعين المجردة لكنه هدف سهل للمصورين الفلكيين ذوي الخبرة من خلال التلسكوبات متوسطة الحجم.

وأضاف: في أواخر شهر مايو 2020 سيكون واقعاً داخل مدار كوكب عطارد ومبدئياً سوف يغمره ضوء الشمس وبالتالي سيكون غير مرئي، ولكن ونظراً لأنه من أقرباء المذنب العظيم لعام 1843 فمَن يدري قد يسطع بشكل يخالف التوقعات، فمن المعروف أن المذنب لا يمكن التنبؤ بسلوكه بشكل دقيق عند اقترابه من الشمس.

فلكية جدة المذنب أطلس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"فلكية جدة": المذنب "أطلس" تحت المراقبة
سبق

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة؛ إن المجتمع الفلكي بدأ بمراقبة المذنب أطلس (C / 2019 Y4) الذي يتحرك في الوقت الحالي خارج مدار كوكب المريخ، مندفعاً باتجاه الشمس قادماً من أعماق الفضاء، وتشير القياسات إلى أن سطوعه قد تضاعف أخيراً ثلاثة أضعاف مما يكشف عن حدوث انفجار للغبار والغاز في نواة المذنب.

وأضاف: المذنب أطلس سيقع في الفترة من 24 إلى 25 فبراير ظاهرياً بالقرب من سديم البومة في قبة السماء ويفصل بينهما درجة واحدة أمام مجموعة نجوم الدب الأكبر.

وتابع: سديم البومة عبارة عن غلاف متمدد من الغاز قذف من نجم عملاق أحمر قديم على بُعد نحو 2,030 سنة ضوئية من الأرض، ويعرف باسم "السديم الكوكبي" لأن شكله الكروي يشبه الكواكب لكنه في الحقيقة علامة لموت نجم.

وأردف: المذنب أطلس قد يكون جزءاً من تحطم مذنب أكبر، ومن اللافت للانتباه ان مداره يشبه مدار المذنب العظيم لعام 1843 الذي كان مرئياً في وضح النهار عندما مر قريباً جداً من الشمس في القرن التاسع عشر.

لذلك قد يكون المذنب أطلس جزءاً من ذلك المذنب العظيم- أو ربما مذنب نتج عن تفكك من مذنب كبير منذ أكثر من 1000 سنة.

وقال: في الوقت الحالي، يتحرك المذنب أطلس ببطء أمام مجموعة نجوم الدب الأكبر (اورسا ماجور) بالأفق الشمالي ويبلغ لمعانه الظاهري (+12) ما يعني أنه غير مرئي للعين المجردة لكنه هدف سهل للمصورين الفلكيين ذوي الخبرة من خلال التلسكوبات متوسطة الحجم.

وأضاف: في أواخر شهر مايو 2020 سيكون واقعاً داخل مدار كوكب عطارد ومبدئياً سوف يغمره ضوء الشمس وبالتالي سيكون غير مرئي، ولكن ونظراً لأنه من أقرباء المذنب العظيم لعام 1843 فمَن يدري قد يسطع بشكل يخالف التوقعات، فمن المعروف أن المذنب لا يمكن التنبؤ بسلوكه بشكل دقيق عند اقترابه من الشمس.

23 فبراير 2020 - 29 جمادى الآخر 1441
10:54 AM

"فلكية جدة": المذنب "أطلس" تحت المراقبة

سيقع داخل مدار كوكب عطارد في آخر مايو

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
1,462

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة؛ إن المجتمع الفلكي بدأ بمراقبة المذنب أطلس (C / 2019 Y4) الذي يتحرك في الوقت الحالي خارج مدار كوكب المريخ، مندفعاً باتجاه الشمس قادماً من أعماق الفضاء، وتشير القياسات إلى أن سطوعه قد تضاعف أخيراً ثلاثة أضعاف مما يكشف عن حدوث انفجار للغبار والغاز في نواة المذنب.

وأضاف: المذنب أطلس سيقع في الفترة من 24 إلى 25 فبراير ظاهرياً بالقرب من سديم البومة في قبة السماء ويفصل بينهما درجة واحدة أمام مجموعة نجوم الدب الأكبر.

وتابع: سديم البومة عبارة عن غلاف متمدد من الغاز قذف من نجم عملاق أحمر قديم على بُعد نحو 2,030 سنة ضوئية من الأرض، ويعرف باسم "السديم الكوكبي" لأن شكله الكروي يشبه الكواكب لكنه في الحقيقة علامة لموت نجم.

وأردف: المذنب أطلس قد يكون جزءاً من تحطم مذنب أكبر، ومن اللافت للانتباه ان مداره يشبه مدار المذنب العظيم لعام 1843 الذي كان مرئياً في وضح النهار عندما مر قريباً جداً من الشمس في القرن التاسع عشر.

لذلك قد يكون المذنب أطلس جزءاً من ذلك المذنب العظيم- أو ربما مذنب نتج عن تفكك من مذنب كبير منذ أكثر من 1000 سنة.

وقال: في الوقت الحالي، يتحرك المذنب أطلس ببطء أمام مجموعة نجوم الدب الأكبر (اورسا ماجور) بالأفق الشمالي ويبلغ لمعانه الظاهري (+12) ما يعني أنه غير مرئي للعين المجردة لكنه هدف سهل للمصورين الفلكيين ذوي الخبرة من خلال التلسكوبات متوسطة الحجم.

وأضاف: في أواخر شهر مايو 2020 سيكون واقعاً داخل مدار كوكب عطارد ومبدئياً سوف يغمره ضوء الشمس وبالتالي سيكون غير مرئي، ولكن ونظراً لأنه من أقرباء المذنب العظيم لعام 1843 فمَن يدري قد يسطع بشكل يخالف التوقعات، فمن المعروف أن المذنب لا يمكن التنبؤ بسلوكه بشكل دقيق عند اقترابه من الشمس.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,759
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,041
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,538
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,872

المقالات

شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي
زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

زيارات أعضاء مجلس الشورى.. لماذا؟

جمعان الكرت
الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة