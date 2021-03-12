"تسميات" تطلق اسم "حمراء" على الحالة الغبارية التي تتأثر بها المملكة اليوم

تشمل عدة مناطق وتمتد لدول مجاورة

أطلقت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية (تسميات)، اسم "حمراء" على الحالة الغبارية المؤثرة حاليًا على مناطق مختلفة من المملكة منها الحدود الشمالية والجوف وحائل والمنطقة الشرقية والرياض والقصيم، ودول مجاورة منها الكويت والأردن والعراق، وتؤثر لاحقاً على بقية دول الخليج، إضافة لجنوب المملكة واليمن.



يذكر أن المركز الوطني للأرصاد والجهات الصحية قد دعت سكان مناطق ومحافظات عدة من المملكة لتوخي الحيطة والحذر من موجة الغبار والرياح السطحية التي تتأثر بها أجواء المملكة، والالتزام بالوصايا الصحية لتلافي حدوث مضاعفات تنفسية جراء التعرض للغبار.