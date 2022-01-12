استهدف قافلة سيارات مصفحة.. انفجار سيارة ملغومة يودي بحياة 8 صوماليين

لم تتبنّ أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء

قُتِل 8 صوماليين، اليوم الأربعاء، في انفجار كبير وقع في طريق يؤدي لمطار العاصمة مقديشو.

وأفاد مدير خدمات الإسعاف في مقديشو عبدالقادر عبدالرحمن، بأن الانفجار وقع في وقت مبكر، ونجم عن سيارة ملغومة، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن السيارة الملغومة استهدفت قافلة تضم سيارات مضادة للرصاص.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.