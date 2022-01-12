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استهدف قافلة سيارات مصفحة.. انفجار سيارة ملغومة يودي بحياة 8 صوماليين

لم تتبنّ أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء

قُتِل 8 صوماليين، اليوم الأربعاء، في انفجار كبير وقع في طريق يؤدي لمطار العاصمة مقديشو.

وأفاد مدير خدمات الإسعاف في مقديشو عبدالقادر عبدالرحمن، بأن الانفجار وقع في وقت مبكر، ونجم عن سيارة ملغومة، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن السيارة الملغومة استهدفت قافلة تضم سيارات مضادة للرصاص.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

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استهدف قافلة سيارات مصفحة.. انفجار سيارة ملغومة يودي بحياة 8 صوماليين
سبق

قُتِل 8 صوماليين، اليوم الأربعاء، في انفجار كبير وقع في طريق يؤدي لمطار العاصمة مقديشو.

وأفاد مدير خدمات الإسعاف في مقديشو عبدالقادر عبدالرحمن، بأن الانفجار وقع في وقت مبكر، ونجم عن سيارة ملغومة، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن السيارة الملغومة استهدفت قافلة تضم سيارات مضادة للرصاص.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
02:50 PM

استهدف قافلة سيارات مصفحة.. انفجار سيارة ملغومة يودي بحياة 8 صوماليين

لم تتبنّ أي جهة مسؤوليتها عن الاعتداء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتِل 8 صوماليين، اليوم الأربعاء، في انفجار كبير وقع في طريق يؤدي لمطار العاصمة مقديشو.

وأفاد مدير خدمات الإسعاف في مقديشو عبدالقادر عبدالرحمن، بأن الانفجار وقع في وقت مبكر، ونجم عن سيارة ملغومة، وفقاً لـ"رويترز".

وأضاف أن السيارة الملغومة استهدفت قافلة تضم سيارات مضادة للرصاص.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,473
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,425
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,761
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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15,659

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