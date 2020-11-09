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سرقة ونشل وترصّد بالمصلين وكبار السن.. الجناة الـ5 في قبضة شرطة الرياض

مخالفون من الجنسية اليمنية واتخذت بحقهم كل الإجراءات لإحالتهم إلى النيابة العامة

أعلنت شرطة منطقة الرياض، القبض على خمسة مخالفين لنظام الإقامة تورطوا في ارتكاب عدد من الجرائم، تضمنت الترصد للمصلين وكبار السن في المساجد والأسواق العامة ونشل المَحافظ والحقائب.

وتفصيلًا صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على خمسة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية في العقدين الثاني والثالث من العمر، تورطوا في ارتكاب عدد من الجرائم.

وقال "الكريديس": تمثلت الجرائم في الترصد للمصلين وكبار السن في المساجد والأسواق العامة ونشل المحافظ والحقائب، والاستيلاء على ما تحويه من نقود وبطاقات بنكية وإجراء عمليات شرائية بها؛ وذلك بعدة أحياء متفرقة في وسط مدينة الرياض؛ حيث قدرت قيمة المسروقات بخمسين ألف ريال.

وأضاف: تم توقيفهم واتخذت بحقهم كل الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

شرطة منطقة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سرقة ونشل وترصّد بالمصلين وكبار السن.. الجناة الـ5 في قبضة شرطة الرياض
سبق

أعلنت شرطة منطقة الرياض، القبض على خمسة مخالفين لنظام الإقامة تورطوا في ارتكاب عدد من الجرائم، تضمنت الترصد للمصلين وكبار السن في المساجد والأسواق العامة ونشل المَحافظ والحقائب.

وتفصيلًا صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على خمسة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية في العقدين الثاني والثالث من العمر، تورطوا في ارتكاب عدد من الجرائم.

وقال "الكريديس": تمثلت الجرائم في الترصد للمصلين وكبار السن في المساجد والأسواق العامة ونشل المحافظ والحقائب، والاستيلاء على ما تحويه من نقود وبطاقات بنكية وإجراء عمليات شرائية بها؛ وذلك بعدة أحياء متفرقة في وسط مدينة الرياض؛ حيث قدرت قيمة المسروقات بخمسين ألف ريال.

وأضاف: تم توقيفهم واتخذت بحقهم كل الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
01:41 PM

سرقة ونشل وترصّد بالمصلين وكبار السن.. الجناة الـ5 في قبضة شرطة الرياض

مخالفون من الجنسية اليمنية واتخذت بحقهم كل الإجراءات لإحالتهم إلى النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت شرطة منطقة الرياض، القبض على خمسة مخالفين لنظام الإقامة تورطوا في ارتكاب عدد من الجرائم، تضمنت الترصد للمصلين وكبار السن في المساجد والأسواق العامة ونشل المَحافظ والحقائب.

وتفصيلًا صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على خمسة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية في العقدين الثاني والثالث من العمر، تورطوا في ارتكاب عدد من الجرائم.

وقال "الكريديس": تمثلت الجرائم في الترصد للمصلين وكبار السن في المساجد والأسواق العامة ونشل المحافظ والحقائب، والاستيلاء على ما تحويه من نقود وبطاقات بنكية وإجراء عمليات شرائية بها؛ وذلك بعدة أحياء متفرقة في وسط مدينة الرياض؛ حيث قدرت قيمة المسروقات بخمسين ألف ريال.

وأضاف: تم توقيفهم واتخذت بحقهم كل الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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