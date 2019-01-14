وأبلغ بار الصحفيين بأن سليماني كان "هدفًا عسكريًّا مشروعًا، وأن الضربة "كانت عملاً مشروعًا دفاعًا عن النفس".

وتفضيلاً، أوضح "بار" أن البيت الأبيض أجرى مشاورات مع إدارته قبل توجيه الضربة التي قتلت القائد الإيراني.

قال وزير العدل الأمريكي وليام بار أمس الاثنين إن الرئيس دونالد ترامب لديه بشكل واضح السلطة لقتل القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني، وفقًا لرويترز.

وزير العدل الأمريكي: قتل سليماني "عمل مشروع".. وترامب لديه السلطة اللازمة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-14 قال وزير العدل الأمريكي وليام بار أمس الاثنين إن الرئيس دونالد ترامب لديه بشكل واضح السلطة لقتل القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني، وفقًا لرويترز. وتفضيلاً، أوضح "بار" أن البيت الأبيض أجرى مشاورات مع إدارته قبل توجيه الضربة التي قتلت القائد الإيراني. وأبلغ بار الصحفيين بأن سليماني كان "هدفًا عسكريًّا مشروعًا، وأن الضربة "كانت عملاً مشروعًا دفاعًا عن النفس".

14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441 12:43 AM

وزير العدل الأمريكي: قتل سليماني "عمل مشروع".. وترامب لديه السلطة اللازمة أكد أن البيت الأبيض أجرى مشاورات مع إدارته قبل توجيه الضربة التي قتلته





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قال وزير العدل الأمريكي وليام بار أمس الاثنين إن الرئيس دونالد ترامب لديه بشكل واضح السلطة لقتل القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني، وفقًا لرويترز.

وتفضيلاً، أوضح "بار" أن البيت الأبيض أجرى مشاورات مع إدارته قبل توجيه الضربة التي قتلت القائد الإيراني.

وأبلغ بار الصحفيين بأن سليماني كان "هدفًا عسكريًّا مشروعًا، وأن الضربة "كانت عملاً مشروعًا دفاعًا عن النفس".