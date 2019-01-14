النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير العدل الأمريكي: قتل سليماني "عمل مشروع".. وترامب لديه السلطة اللازمة

أكد أن البيت الأبيض أجرى مشاورات مع إدارته قبل توجيه الضربة التي قتلته

قال وزير العدل الأمريكي وليام بار أمس الاثنين إن الرئيس دونالد ترامب لديه بشكل واضح السلطة لقتل القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني، وفقًا لرويترز.

وتفضيلاً، أوضح "بار" أن البيت الأبيض أجرى مشاورات مع إدارته قبل توجيه الضربة التي قتلت القائد الإيراني.

وأبلغ بار الصحفيين بأن سليماني كان "هدفًا عسكريًّا مشروعًا، وأن الضربة "كانت عملاً مشروعًا دفاعًا عن النفس".

وزير العدل الأمريكي وليام بار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قاسم سليماني

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
وزير العدل الأمريكي: قتل سليماني "عمل مشروع".. وترامب لديه السلطة اللازمة
سبق

قال وزير العدل الأمريكي وليام بار أمس الاثنين إن الرئيس دونالد ترامب لديه بشكل واضح السلطة لقتل القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني، وفقًا لرويترز.

وتفضيلاً، أوضح "بار" أن البيت الأبيض أجرى مشاورات مع إدارته قبل توجيه الضربة التي قتلت القائد الإيراني.

وأبلغ بار الصحفيين بأن سليماني كان "هدفًا عسكريًّا مشروعًا، وأن الضربة "كانت عملاً مشروعًا دفاعًا عن النفس".

14 يناير 2020 - 19 جمادى الأول 1441
12:43 AM

وزير العدل الأمريكي: قتل سليماني "عمل مشروع".. وترامب لديه السلطة اللازمة

أكد أن البيت الأبيض أجرى مشاورات مع إدارته قبل توجيه الضربة التي قتلته

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,269

قال وزير العدل الأمريكي وليام بار أمس الاثنين إن الرئيس دونالد ترامب لديه بشكل واضح السلطة لقتل القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني، وفقًا لرويترز.

وتفضيلاً، أوضح "بار" أن البيت الأبيض أجرى مشاورات مع إدارته قبل توجيه الضربة التي قتلت القائد الإيراني.

وأبلغ بار الصحفيين بأن سليماني كان "هدفًا عسكريًّا مشروعًا، وأن الضربة "كانت عملاً مشروعًا دفاعًا عن النفس".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,751
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,927
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,339
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,945

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة