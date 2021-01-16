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رئيس الأركان يزور معرض الكويت للطيران 2020 بالكويت

شاهد العروض الجوية لفريق الصقور السعودية

زار رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، يرافقه عدد من كبار ضباط القوات المسلحة, اليوم, فعاليات النسخة الثانية من معرض الكويت الدولي للطيران 2020 المقام بدولة الكويت الشقيقة بمشاركة الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية وكبرى الشركات المتخصصة في صناعة الطيران.

وشاهد "الرويلي" العروض الجوية لفريق الصقور السعودية وفريق فرسان الإمارات، كما اطلع على مشاركة الفريق خلال جولته في المعرض، وأبرز ما وصلت إليه التطورات في مجال الطيران وأحدث ما تقدمه مصانع الطائرات بمختلف أنواعها.

جدير بالذكر أن فريق الصقور مستمر بالعروض الجوية في سماء الكويت حتى اختتام المعرض يوم السبت الموافق 1441/5/23هـ .

معرض الكويت للطيران 2020 رئيس هيئة الأركان العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس الأركان يزور معرض الكويت للطيران 2020 بالكويت
سبق

زار رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، يرافقه عدد من كبار ضباط القوات المسلحة, اليوم, فعاليات النسخة الثانية من معرض الكويت الدولي للطيران 2020 المقام بدولة الكويت الشقيقة بمشاركة الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية وكبرى الشركات المتخصصة في صناعة الطيران.

وشاهد "الرويلي" العروض الجوية لفريق الصقور السعودية وفريق فرسان الإمارات، كما اطلع على مشاركة الفريق خلال جولته في المعرض، وأبرز ما وصلت إليه التطورات في مجال الطيران وأحدث ما تقدمه مصانع الطائرات بمختلف أنواعها.

جدير بالذكر أن فريق الصقور مستمر بالعروض الجوية في سماء الكويت حتى اختتام المعرض يوم السبت الموافق 1441/5/23هـ .

16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
05:39 PM

رئيس الأركان يزور معرض الكويت للطيران 2020 بالكويت

شاهد العروض الجوية لفريق الصقور السعودية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
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زار رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، يرافقه عدد من كبار ضباط القوات المسلحة, اليوم, فعاليات النسخة الثانية من معرض الكويت الدولي للطيران 2020 المقام بدولة الكويت الشقيقة بمشاركة الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية وكبرى الشركات المتخصصة في صناعة الطيران.

وشاهد "الرويلي" العروض الجوية لفريق الصقور السعودية وفريق فرسان الإمارات، كما اطلع على مشاركة الفريق خلال جولته في المعرض، وأبرز ما وصلت إليه التطورات في مجال الطيران وأحدث ما تقدمه مصانع الطائرات بمختلف أنواعها.

جدير بالذكر أن فريق الصقور مستمر بالعروض الجوية في سماء الكويت حتى اختتام المعرض يوم السبت الموافق 1441/5/23هـ .

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