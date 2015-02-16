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لتحسين المشهد الحضاري.. رفع أكثر من 27 ألف طن من النفايات الصلبة في الطائف

تقوم الأمانة على تحليل وقياس الأداء ومؤشرات الإنجاز ورصد حالات تكرر تواجد المخلفات

رفعت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للنظافة بوكالة الخدمات والبلديات الفرعية أكثر من 27 ألف طن من النفايات الصلبة من الأراضي الفضاء والساحات والأحياء خلال الأسبوع المنصرم، وتأتي هذه الجهود ضمن خطط الأمانة للقضاء على التشوهات البصرية بأنحاء المدينة، وتحسين المظهر العام ورفع مستوى النظافة العامة والإصحاح البيئي.

وأوضحت الأمانة أنها عززت برامج تحسين المشهد الحضري التي تنفذها ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحسين المشهد الحضري بآلية عمل تسهم في الرصد السريع والمعالجة الفورية للملاحظات المتعلقة بالتشوهات البصرية، وتعمل فرق ميدانية لمتابعة سير العمل على مدار الساعة، ونقل النفايات المرفوعة للتخلص منها وفق الاشتراطات الخاصة بها.

وتقوم أمانة الطائف على تحليل وقياس الأداء ومؤشرات الإنجاز ورصد حالات تكرر تواجد المخلفات الصلبة من خلال غرفة تحسين المشهد الحضري، كما تعمل على وضع حلول جذرية للقضاء على ظواهر تشويه المظهر العام.

الجدير بالذكر أن أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، قد وقف أخيراً على سير العمل بغرفة تحسين المشهد الحضري، واطلع على جهود رصد ومتابعة أعمال القضاء على التشوهات البصرية ومراحل الإنجاز المحققة.

أمانة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لتحسين المشهد الحضاري.. رفع أكثر من 27 ألف طن من النفايات الصلبة في الطائف
سبق

رفعت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للنظافة بوكالة الخدمات والبلديات الفرعية أكثر من 27 ألف طن من النفايات الصلبة من الأراضي الفضاء والساحات والأحياء خلال الأسبوع المنصرم، وتأتي هذه الجهود ضمن خطط الأمانة للقضاء على التشوهات البصرية بأنحاء المدينة، وتحسين المظهر العام ورفع مستوى النظافة العامة والإصحاح البيئي.

وأوضحت الأمانة أنها عززت برامج تحسين المشهد الحضري التي تنفذها ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحسين المشهد الحضري بآلية عمل تسهم في الرصد السريع والمعالجة الفورية للملاحظات المتعلقة بالتشوهات البصرية، وتعمل فرق ميدانية لمتابعة سير العمل على مدار الساعة، ونقل النفايات المرفوعة للتخلص منها وفق الاشتراطات الخاصة بها.

وتقوم أمانة الطائف على تحليل وقياس الأداء ومؤشرات الإنجاز ورصد حالات تكرر تواجد المخلفات الصلبة من خلال غرفة تحسين المشهد الحضري، كما تعمل على وضع حلول جذرية للقضاء على ظواهر تشويه المظهر العام.

الجدير بالذكر أن أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، قد وقف أخيراً على سير العمل بغرفة تحسين المشهد الحضري، واطلع على جهود رصد ومتابعة أعمال القضاء على التشوهات البصرية ومراحل الإنجاز المحققة.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
08:23 AM

لتحسين المشهد الحضاري.. رفع أكثر من 27 ألف طن من النفايات الصلبة في الطائف

تقوم الأمانة على تحليل وقياس الأداء ومؤشرات الإنجاز ورصد حالات تكرر تواجد المخلفات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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رفعت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للنظافة بوكالة الخدمات والبلديات الفرعية أكثر من 27 ألف طن من النفايات الصلبة من الأراضي الفضاء والساحات والأحياء خلال الأسبوع المنصرم، وتأتي هذه الجهود ضمن خطط الأمانة للقضاء على التشوهات البصرية بأنحاء المدينة، وتحسين المظهر العام ورفع مستوى النظافة العامة والإصحاح البيئي.

وأوضحت الأمانة أنها عززت برامج تحسين المشهد الحضري التي تنفذها ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحسين المشهد الحضري بآلية عمل تسهم في الرصد السريع والمعالجة الفورية للملاحظات المتعلقة بالتشوهات البصرية، وتعمل فرق ميدانية لمتابعة سير العمل على مدار الساعة، ونقل النفايات المرفوعة للتخلص منها وفق الاشتراطات الخاصة بها.

وتقوم أمانة الطائف على تحليل وقياس الأداء ومؤشرات الإنجاز ورصد حالات تكرر تواجد المخلفات الصلبة من خلال غرفة تحسين المشهد الحضري، كما تعمل على وضع حلول جذرية للقضاء على ظواهر تشويه المظهر العام.

الجدير بالذكر أن أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، قد وقف أخيراً على سير العمل بغرفة تحسين المشهد الحضري، واطلع على جهود رصد ومتابعة أعمال القضاء على التشوهات البصرية ومراحل الإنجاز المحققة.

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