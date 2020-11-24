النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سعودية" تستوحي تصميم وشاح من شعار رئاسة المملكة لقمة الـ20

يرتديه الرجال والنساء تعبيرًا عن الاعتزاز بنجاح المملكة في تنظيمها

استمرارًا لحرصها على استثمار موهبتها في تصميم الأزياء المعبرة عن المشاعر الوطنية حيال الأحداث والمناسبات المهمة التي تعيشها المملكة، استوحت مصممة الأزياء أمل الغامدي شعار رئاسة السعودية لمجموعة دول العشرين لعام 2020 المأخوذ من نقوش السدو التراثية، في تصميم وشاح عصري يمكن للسعوديين والسعوديات ارتداؤه، كتعبير عن الفخر والاعتزاز باحتضان المملكة لقمة مجموعة العشرين، ونجاحها في تنظيم فعالياتها وأعمالها التي استمرت على مدار عام كامل رغم الصعوبات الوبائية التي أوجدها فيروس كورونا المستجد.

وشاركت أمل الغامدي التي أطلق عليها الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة لقب "مصممة الوطن" خلال افتتاح معرض شباب وشابات الأعمال 2015، في أحداث وطنية عديدة منها تصميم فستان مستوحى من "عاصفة الحزم"؛ تعبيرًا عن التضامن مع الجنود البواسل على الحد الجنوبي للمملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سعودية" تستوحي تصميم وشاح من شعار رئاسة المملكة لقمة الـ20
سبق

استمرارًا لحرصها على استثمار موهبتها في تصميم الأزياء المعبرة عن المشاعر الوطنية حيال الأحداث والمناسبات المهمة التي تعيشها المملكة، استوحت مصممة الأزياء أمل الغامدي شعار رئاسة السعودية لمجموعة دول العشرين لعام 2020 المأخوذ من نقوش السدو التراثية، في تصميم وشاح عصري يمكن للسعوديين والسعوديات ارتداؤه، كتعبير عن الفخر والاعتزاز باحتضان المملكة لقمة مجموعة العشرين، ونجاحها في تنظيم فعالياتها وأعمالها التي استمرت على مدار عام كامل رغم الصعوبات الوبائية التي أوجدها فيروس كورونا المستجد.

وشاركت أمل الغامدي التي أطلق عليها الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة لقب "مصممة الوطن" خلال افتتاح معرض شباب وشابات الأعمال 2015، في أحداث وطنية عديدة منها تصميم فستان مستوحى من "عاصفة الحزم"؛ تعبيرًا عن التضامن مع الجنود البواسل على الحد الجنوبي للمملكة.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
04:34 PM

"سعودية" تستوحي تصميم وشاح من شعار رئاسة المملكة لقمة الـ20

يرتديه الرجال والنساء تعبيرًا عن الاعتزاز بنجاح المملكة في تنظيمها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
15
10,472

استمرارًا لحرصها على استثمار موهبتها في تصميم الأزياء المعبرة عن المشاعر الوطنية حيال الأحداث والمناسبات المهمة التي تعيشها المملكة، استوحت مصممة الأزياء أمل الغامدي شعار رئاسة السعودية لمجموعة دول العشرين لعام 2020 المأخوذ من نقوش السدو التراثية، في تصميم وشاح عصري يمكن للسعوديين والسعوديات ارتداؤه، كتعبير عن الفخر والاعتزاز باحتضان المملكة لقمة مجموعة العشرين، ونجاحها في تنظيم فعالياتها وأعمالها التي استمرت على مدار عام كامل رغم الصعوبات الوبائية التي أوجدها فيروس كورونا المستجد.

وشاركت أمل الغامدي التي أطلق عليها الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة لقب "مصممة الوطن" خلال افتتاح معرض شباب وشابات الأعمال 2015، في أحداث وطنية عديدة منها تصميم فستان مستوحى من "عاصفة الحزم"؛ تعبيرًا عن التضامن مع الجنود البواسل على الحد الجنوبي للمملكة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,080
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,211
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,761
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,523

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة