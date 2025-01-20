"حساب المواطن": فاتورة الكهرباء ليست من ضمن مستندات إثبات الاستقلالية

عدم تحديث المستفيدين بياناتهم ينتج منه عدم استحقاقهم في الدفعات القادمة

أكد حساب المواطن أن فاتورة الكهرباء ليست من ضمن المستندات المطلوبة لإثبات الاستقلالية في الفرد المستقل في حال تراوح عمره بين 18 و24 عامًا. مشيرًا إلى أن عدم تحديث المستفيدين بياناتهم في حال طرأ عليها أي تغيير ينتج منه عدم استحقاقهم في الدفعات القادمة.

وتفصيلاً، قال "حساب المواطن" إن فاتورة الكهرباء ليست من ضمن المستندات المطلوبة، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية "صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد" باسم المستفيد. وفي حال عدم توافرها يتم إضافة المستفيد كتابع لرب الأسرة.

وأضاف بأنه في حال تم إرفاق عقد إيجار لا بد من إرفاق عقد الإيجار الموحد، ويتم استخراجه من قِبل مكاتب العقار المعتمدة والمرخصة من قِبل وزارة الإسكان. مؤكدًا أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات لدى المستفيد يجب التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال حساب المستفيد، والتعديل على البيانات؛ ليتم دراستها والتحقق منها، ودراسة الاستحقاق مرة أخرى.

وتابع: يتم إضافة العلاوة السنوية إلى الراتب المسجل مسبقًا عن طريق البوابة الإلكترونية؛ إذ يتم إضافة إجمالي الراتب مع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل "التأمينات، التقاعد"، ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.