النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"حساب المواطن": فاتورة الكهرباء ليست من ضمن مستندات إثبات الاستقلالية

عدم تحديث المستفيدين بياناتهم ينتج منه عدم استحقاقهم في الدفعات القادمة

أكد حساب المواطن أن فاتورة الكهرباء ليست من ضمن المستندات المطلوبة لإثبات الاستقلالية في الفرد المستقل في حال تراوح عمره بين 18 و24 عامًا. مشيرًا إلى أن عدم تحديث المستفيدين بياناتهم في حال طرأ عليها أي تغيير ينتج منه عدم استحقاقهم في الدفعات القادمة.

وتفصيلاً، قال "حساب المواطن" إن فاتورة الكهرباء ليست من ضمن المستندات المطلوبة، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية "صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد" باسم المستفيد. وفي حال عدم توافرها يتم إضافة المستفيد كتابع لرب الأسرة.

وأضاف بأنه في حال تم إرفاق عقد إيجار لا بد من إرفاق عقد الإيجار الموحد، ويتم استخراجه من قِبل مكاتب العقار المعتمدة والمرخصة من قِبل وزارة الإسكان. مؤكدًا أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات لدى المستفيد يجب التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال حساب المستفيد، والتعديل على البيانات؛ ليتم دراستها والتحقق منها، ودراسة الاستحقاق مرة أخرى.

وتابع: يتم إضافة العلاوة السنوية إلى الراتب المسجل مسبقًا عن طريق البوابة الإلكترونية؛ إذ يتم إضافة إجمالي الراتب مع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل "التأمينات، التقاعد"، ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.

حساب المواطن فاتورة الكهرباء عقد الإيجار الموحد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"حساب المواطن": فاتورة الكهرباء ليست من ضمن مستندات إثبات الاستقلالية
سبق

أكد حساب المواطن أن فاتورة الكهرباء ليست من ضمن المستندات المطلوبة لإثبات الاستقلالية في الفرد المستقل في حال تراوح عمره بين 18 و24 عامًا. مشيرًا إلى أن عدم تحديث المستفيدين بياناتهم في حال طرأ عليها أي تغيير ينتج منه عدم استحقاقهم في الدفعات القادمة.

وتفصيلاً، قال "حساب المواطن" إن فاتورة الكهرباء ليست من ضمن المستندات المطلوبة، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية "صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد" باسم المستفيد. وفي حال عدم توافرها يتم إضافة المستفيد كتابع لرب الأسرة.

وأضاف بأنه في حال تم إرفاق عقد إيجار لا بد من إرفاق عقد الإيجار الموحد، ويتم استخراجه من قِبل مكاتب العقار المعتمدة والمرخصة من قِبل وزارة الإسكان. مؤكدًا أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات لدى المستفيد يجب التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال حساب المستفيد، والتعديل على البيانات؛ ليتم دراستها والتحقق منها، ودراسة الاستحقاق مرة أخرى.

وتابع: يتم إضافة العلاوة السنوية إلى الراتب المسجل مسبقًا عن طريق البوابة الإلكترونية؛ إذ يتم إضافة إجمالي الراتب مع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل "التأمينات، التقاعد"، ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
12:06 AM

"حساب المواطن": فاتورة الكهرباء ليست من ضمن مستندات إثبات الاستقلالية

عدم تحديث المستفيدين بياناتهم ينتج منه عدم استحقاقهم في الدفعات القادمة

A A A
ماجد الرفاعي - ينبع
0
6,040

أكد حساب المواطن أن فاتورة الكهرباء ليست من ضمن المستندات المطلوبة لإثبات الاستقلالية في الفرد المستقل في حال تراوح عمره بين 18 و24 عامًا. مشيرًا إلى أن عدم تحديث المستفيدين بياناتهم في حال طرأ عليها أي تغيير ينتج منه عدم استحقاقهم في الدفعات القادمة.

وتفصيلاً، قال "حساب المواطن" إن فاتورة الكهرباء ليست من ضمن المستندات المطلوبة، وفي حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية "صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد" باسم المستفيد. وفي حال عدم توافرها يتم إضافة المستفيد كتابع لرب الأسرة.

وأضاف بأنه في حال تم إرفاق عقد إيجار لا بد من إرفاق عقد الإيجار الموحد، ويتم استخراجه من قِبل مكاتب العقار المعتمدة والمرخصة من قِبل وزارة الإسكان. مؤكدًا أنه في حال طرأ أي تغيير على البيانات لدى المستفيد يجب التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال حساب المستفيد، والتعديل على البيانات؛ ليتم دراستها والتحقق منها، ودراسة الاستحقاق مرة أخرى.

وتابع: يتم إضافة العلاوة السنوية إلى الراتب المسجل مسبقًا عن طريق البوابة الإلكترونية؛ إذ يتم إضافة إجمالي الراتب مع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل "التأمينات، التقاعد"، ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,022
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,065
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,486
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,121

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة