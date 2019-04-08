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مَن يخلف "بوتفليقة" في رئاسة الجزائر؟.. البرلمان يحسم الجدل غدًا

يتولى المهام لمدة أقصاها 90 يومًا

مَن سيخلف الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة في الجزائر خلال المرحلة الانتقالية؟ من المتوقع مبدئيًّا أن يكرس البرلمان غدًا (الثلاثاء) ما ينص عليه الدستور، أي أن تعود رئاسة الدولة لرئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، لكن الشارع الجزائري لا يرغب بهذا الأخير؛ ومن المرجح أن يخلي المنصب لغيره.

وينص الدستور على أن يتولى رئيس مجلس الأمة "مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يومًا، تنظَّم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعيَّن بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".

وبعد أسبوع من استقالة "بوتفليقة" من المقرر أن يجتمع البرلمان بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) صباح غد لمعاينة شغور رئاسة الدولة، وفقًا لـ"فرانس برس".

وكانت تظاهرة يوم الجمعة الأولى بعد استقالة "بوتفليقة" قد رفعت شعار رفض "الباءات الثلاث"، وهم عبد القادر بن صالح، والطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري، ونور الدين بدوي رئيس مجلس الوزراء.

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مَن يخلف "بوتفليقة" في رئاسة الجزائر؟.. البرلمان يحسم الجدل غدًا
سبق

مَن سيخلف الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة في الجزائر خلال المرحلة الانتقالية؟ من المتوقع مبدئيًّا أن يكرس البرلمان غدًا (الثلاثاء) ما ينص عليه الدستور، أي أن تعود رئاسة الدولة لرئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، لكن الشارع الجزائري لا يرغب بهذا الأخير؛ ومن المرجح أن يخلي المنصب لغيره.

وينص الدستور على أن يتولى رئيس مجلس الأمة "مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يومًا، تنظَّم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعيَّن بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".

وبعد أسبوع من استقالة "بوتفليقة" من المقرر أن يجتمع البرلمان بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) صباح غد لمعاينة شغور رئاسة الدولة، وفقًا لـ"فرانس برس".

وكانت تظاهرة يوم الجمعة الأولى بعد استقالة "بوتفليقة" قد رفعت شعار رفض "الباءات الثلاث"، وهم عبد القادر بن صالح، والطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري، ونور الدين بدوي رئيس مجلس الوزراء.

08 إبريل 2019 - 3 شعبان 1440
08:51 PM

مَن يخلف "بوتفليقة" في رئاسة الجزائر؟.. البرلمان يحسم الجدل غدًا

يتولى المهام لمدة أقصاها 90 يومًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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مَن سيخلف الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة في الجزائر خلال المرحلة الانتقالية؟ من المتوقع مبدئيًّا أن يكرس البرلمان غدًا (الثلاثاء) ما ينص عليه الدستور، أي أن تعود رئاسة الدولة لرئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، لكن الشارع الجزائري لا يرغب بهذا الأخير؛ ومن المرجح أن يخلي المنصب لغيره.

وينص الدستور على أن يتولى رئيس مجلس الأمة "مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يومًا، تنظَّم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعيَّن بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".

وبعد أسبوع من استقالة "بوتفليقة" من المقرر أن يجتمع البرلمان بغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) صباح غد لمعاينة شغور رئاسة الدولة، وفقًا لـ"فرانس برس".

وكانت تظاهرة يوم الجمعة الأولى بعد استقالة "بوتفليقة" قد رفعت شعار رفض "الباءات الثلاث"، وهم عبد القادر بن صالح، والطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري، ونور الدين بدوي رئيس مجلس الوزراء.

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