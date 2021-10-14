النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الضامري" يحصل على جائزة "تعليم جازان" للتميز

حصل الموظف محمد بن أحمد ضامري بمكتب تعليم المسارحة والحرث، على جائزة إدارة تعليم جازان للتميز التعليمي والإداري فرع الموظف الإداري الدورة الأولى.

وكانت إدارة التعليم بجازان، قد أقامت حفل تكريم للفائزين بالجائزة، تحت رعاية المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، بحضور مساعديه والمستشارين ومديري إدارات مكاتب التعليم التابعة، على مسرح المركز الثقافي بمدينة جيزان.

وعن فوزه بالجائزة قال "الضامري": بعد شكر الله على توفيقه وفضله، أشكر مدير عام تعليم جازان، ومركز التميز والقائمين على الجائزة ولجان التحكيم في المكاتب والإدارات المختلفة على ما بذلوه من جهود.

وتابع: "مما لا شك فيه أن حصولي على جائزة الموظف الإداري المتميز على مستوى المنطقة فئة البنين؛ جاءت بعد جهد وتفانٍ ولله الحمد من قبلُ ومن بعد.. وكما أعبّر عن سعادتي واعتزازي بنيْلها؛ فإنني أشعر أنها سوف تدفعني لأقدم المزيد بإذن الله تعالى في خدمة وطني وقيادتي ومجتمعي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الضامري" يحصل على جائزة "تعليم جازان" للتميز
سبق

حصل الموظف محمد بن أحمد ضامري بمكتب تعليم المسارحة والحرث، على جائزة إدارة تعليم جازان للتميز التعليمي والإداري فرع الموظف الإداري الدورة الأولى.

وكانت إدارة التعليم بجازان، قد أقامت حفل تكريم للفائزين بالجائزة، تحت رعاية المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، بحضور مساعديه والمستشارين ومديري إدارات مكاتب التعليم التابعة، على مسرح المركز الثقافي بمدينة جيزان.

وعن فوزه بالجائزة قال "الضامري": بعد شكر الله على توفيقه وفضله، أشكر مدير عام تعليم جازان، ومركز التميز والقائمين على الجائزة ولجان التحكيم في المكاتب والإدارات المختلفة على ما بذلوه من جهود.

وتابع: "مما لا شك فيه أن حصولي على جائزة الموظف الإداري المتميز على مستوى المنطقة فئة البنين؛ جاءت بعد جهد وتفانٍ ولله الحمد من قبلُ ومن بعد.. وكما أعبّر عن سعادتي واعتزازي بنيْلها؛ فإنني أشعر أنها سوف تدفعني لأقدم المزيد بإذن الله تعالى في خدمة وطني وقيادتي ومجتمعي.

14 أكتوبر 2021 - 8 ربيع الأول 1443
10:51 AM

"الضامري" يحصل على جائزة "تعليم جازان" للتميز

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
117

حصل الموظف محمد بن أحمد ضامري بمكتب تعليم المسارحة والحرث، على جائزة إدارة تعليم جازان للتميز التعليمي والإداري فرع الموظف الإداري الدورة الأولى.

وكانت إدارة التعليم بجازان، قد أقامت حفل تكريم للفائزين بالجائزة، تحت رعاية المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، بحضور مساعديه والمستشارين ومديري إدارات مكاتب التعليم التابعة، على مسرح المركز الثقافي بمدينة جيزان.

وعن فوزه بالجائزة قال "الضامري": بعد شكر الله على توفيقه وفضله، أشكر مدير عام تعليم جازان، ومركز التميز والقائمين على الجائزة ولجان التحكيم في المكاتب والإدارات المختلفة على ما بذلوه من جهود.

وتابع: "مما لا شك فيه أن حصولي على جائزة الموظف الإداري المتميز على مستوى المنطقة فئة البنين؛ جاءت بعد جهد وتفانٍ ولله الحمد من قبلُ ومن بعد.. وكما أعبّر عن سعادتي واعتزازي بنيْلها؛ فإنني أشعر أنها سوف تدفعني لأقدم المزيد بإذن الله تعالى في خدمة وطني وقيادتي ومجتمعي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,479
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,901
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,043
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,647

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة