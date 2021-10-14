"الضامري" يحصل على جائزة "تعليم جازان" للتميز

حصل الموظف محمد بن أحمد ضامري بمكتب تعليم المسارحة والحرث، على جائزة إدارة تعليم جازان للتميز التعليمي والإداري فرع الموظف الإداري الدورة الأولى.

وكانت إدارة التعليم بجازان، قد أقامت حفل تكريم للفائزين بالجائزة، تحت رعاية المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي، بحضور مساعديه والمستشارين ومديري إدارات مكاتب التعليم التابعة، على مسرح المركز الثقافي بمدينة جيزان.

وعن فوزه بالجائزة قال "الضامري": بعد شكر الله على توفيقه وفضله، أشكر مدير عام تعليم جازان، ومركز التميز والقائمين على الجائزة ولجان التحكيم في المكاتب والإدارات المختلفة على ما بذلوه من جهود.

وتابع: "مما لا شك فيه أن حصولي على جائزة الموظف الإداري المتميز على مستوى المنطقة فئة البنين؛ جاءت بعد جهد وتفانٍ ولله الحمد من قبلُ ومن بعد.. وكما أعبّر عن سعادتي واعتزازي بنيْلها؛ فإنني أشعر أنها سوف تدفعني لأقدم المزيد بإذن الله تعالى في خدمة وطني وقيادتي ومجتمعي.