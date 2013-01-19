النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهر بموَاطِنين ومقيم مدانين بالتستر في أسواق التمور ببريدة

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطنين اثنين ومقيم من جنسية باكستانية؛ وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري وثبوت تمكين المواطنين للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته والاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص عبر المتاجرة بمنتجات التمور والقيام بتوريدها من المزارع ومن ثم تسويقها وبيعها في أسواق بريدة بمنطقة القصيم.

وتضمّن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية في بريدة فرض غرامة مالية على المخالفين، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

وكانت "التجارة" قد نفذت جولات تفتيشية بمنطقة القصيم شملت الأسواق والمحال المتخصصة في بيع التمور بمدينة بريدة وعنيزة، وخلال الجولة تمكّن مأمورو الضبط القضائي للوزارة من ضبط أدلة ومستندات تثبت تمكين المواطنين للوافد من مزاولة نشاط التجارة في التمور وتوليه مسؤولية إدارة المزارع والإشراف على المحصول وتسويقه وبيعه، وبناء عليه تم استدعاء المتسترين والمتستر عليه لسماع الأقوال وأحيلت القضية للجهات القضائية لمعاقبتهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.

تجدر الإشارة إلى وزارة التجارة والاستثمار قد شهرت في 25 من أكتوبر 2018 بثلاثة مقيمين أدينوا بالتستر التجاري في تسويق وبيع التمور بمدينة عنيزة في منطقة القصيم، كما شهّرت الوزارة أيضاً في 15 من نوفمبر 2018 بمواطن ووافد من مدينة بريدة.

وينص نظام مكافحة التستر على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.

وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتحث وزارة التجارة والاستثمار على الابلاغ عن حالات التستر التجاري في حال وجدت الأدلة على ذلك لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ المتعاون مع الوزارة في بلاغات التستر التجاري تصل إلى 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.

وتهدف الوزارة من وراء ذلك إلى مكافحة ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهر بموَاطِنين ومقيم مدانين بالتستر في أسواق التمور ببريدة
سبق

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطنين اثنين ومقيم من جنسية باكستانية؛ وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري وثبوت تمكين المواطنين للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته والاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص عبر المتاجرة بمنتجات التمور والقيام بتوريدها من المزارع ومن ثم تسويقها وبيعها في أسواق بريدة بمنطقة القصيم.

وتضمّن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية في بريدة فرض غرامة مالية على المخالفين، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

وكانت "التجارة" قد نفذت جولات تفتيشية بمنطقة القصيم شملت الأسواق والمحال المتخصصة في بيع التمور بمدينة بريدة وعنيزة، وخلال الجولة تمكّن مأمورو الضبط القضائي للوزارة من ضبط أدلة ومستندات تثبت تمكين المواطنين للوافد من مزاولة نشاط التجارة في التمور وتوليه مسؤولية إدارة المزارع والإشراف على المحصول وتسويقه وبيعه، وبناء عليه تم استدعاء المتسترين والمتستر عليه لسماع الأقوال وأحيلت القضية للجهات القضائية لمعاقبتهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.

تجدر الإشارة إلى وزارة التجارة والاستثمار قد شهرت في 25 من أكتوبر 2018 بثلاثة مقيمين أدينوا بالتستر التجاري في تسويق وبيع التمور بمدينة عنيزة في منطقة القصيم، كما شهّرت الوزارة أيضاً في 15 من نوفمبر 2018 بمواطن ووافد من مدينة بريدة.

وينص نظام مكافحة التستر على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.

وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتحث وزارة التجارة والاستثمار على الابلاغ عن حالات التستر التجاري في حال وجدت الأدلة على ذلك لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ المتعاون مع الوزارة في بلاغات التستر التجاري تصل إلى 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.

وتهدف الوزارة من وراء ذلك إلى مكافحة ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.

17 يناير 2019 - 11 جمادى الأول 1440
07:50 PM

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهر بموَاطِنين ومقيم مدانين بالتستر في أسواق التمور ببريدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
17
31,048

شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطنين اثنين ومقيم من جنسية باكستانية؛ وذلك بعد صدور حكم قضائي بإدانتهم بجريمة التستر التجاري وثبوت تمكين المواطنين للوافد من مزاولة نشاط تجاري غير مرخص له بممارسته والاستثمار فيه والعمل لحسابه الخاص عبر المتاجرة بمنتجات التمور والقيام بتوريدها من المزارع ومن ثم تسويقها وبيعها في أسواق بريدة بمنطقة القصيم.

وتضمّن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية في بريدة فرض غرامة مالية على المخالفين، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.

وكانت "التجارة" قد نفذت جولات تفتيشية بمنطقة القصيم شملت الأسواق والمحال المتخصصة في بيع التمور بمدينة بريدة وعنيزة، وخلال الجولة تمكّن مأمورو الضبط القضائي للوزارة من ضبط أدلة ومستندات تثبت تمكين المواطنين للوافد من مزاولة نشاط التجارة في التمور وتوليه مسؤولية إدارة المزارع والإشراف على المحصول وتسويقه وبيعه، وبناء عليه تم استدعاء المتسترين والمتستر عليه لسماع الأقوال وأحيلت القضية للجهات القضائية لمعاقبتهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.

تجدر الإشارة إلى وزارة التجارة والاستثمار قد شهرت في 25 من أكتوبر 2018 بثلاثة مقيمين أدينوا بالتستر التجاري في تسويق وبيع التمور بمدينة عنيزة في منطقة القصيم، كما شهّرت الوزارة أيضاً في 15 من نوفمبر 2018 بمواطن ووافد من مدينة بريدة.

وينص نظام مكافحة التستر على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.

وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتي تصل إلى السجن لمدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، بالإضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري.

وتحث وزارة التجارة والاستثمار على الابلاغ عن حالات التستر التجاري في حال وجدت الأدلة على ذلك لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ المتعاون مع الوزارة في بلاغات التستر التجاري تصل إلى 30% من قيمة الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها.

وتهدف الوزارة من وراء ذلك إلى مكافحة ظاهرة التستر التجاري وإيجاد بيئة تجارية نظامية وخالية من المخالفات وتمكين المواطنين من العمل التجاري.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,258
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
23,988
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,460
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,300

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي
التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

عبدالغني الشيخ
3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

ماجد البريكان
حالة طارئة!

حالة طارئة!

محمد الغامدي
ضياع الوقت والتفكير..!!

ضياع الوقت والتفكير..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة