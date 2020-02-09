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الرياض .. القبض على اللصوص الـ ٩ سارقي المعدات الكهربائية ومواد البناء

متحدث شرطة المنطقة: جرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

ألقت شرطة الرياض القبض على تسعة متهمين، بجرائم سرقة معدات كهربائية ومواد بناء من مواقع ومبانٍ تحت الإنشاء.

تفصيلاً؛ صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بتسعة متهمين؛ خمسة من الجنسية البنجلاديشية، ومواطِنَين وسوري ويمني، تراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس، وذلك لتوافر الأدلة على ضلوعهم بارتكاب جرائم سرقة معدات كهربائية ومواد بناء من مواقع ومبانٍ تحت الإنشاء في أحياءٍ متفرقة من مدينة الرياض.

وجرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

الرياض شرطة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض .. القبض على اللصوص الـ ٩ سارقي المعدات الكهربائية ومواد البناء
سبق

ألقت شرطة الرياض القبض على تسعة متهمين، بجرائم سرقة معدات كهربائية ومواد بناء من مواقع ومبانٍ تحت الإنشاء.

تفصيلاً؛ صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بتسعة متهمين؛ خمسة من الجنسية البنجلاديشية، ومواطِنَين وسوري ويمني، تراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس، وذلك لتوافر الأدلة على ضلوعهم بارتكاب جرائم سرقة معدات كهربائية ومواد بناء من مواقع ومبانٍ تحت الإنشاء في أحياءٍ متفرقة من مدينة الرياض.

وجرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
11:52 AM

الرياض .. القبض على اللصوص الـ ٩ سارقي المعدات الكهربائية ومواد البناء

متحدث شرطة المنطقة: جرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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4,296

ألقت شرطة الرياض القبض على تسعة متهمين، بجرائم سرقة معدات كهربائية ومواد بناء من مواقع ومبانٍ تحت الإنشاء.

تفصيلاً؛ صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري؛ بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بتسعة متهمين؛ خمسة من الجنسية البنجلاديشية، ومواطِنَين وسوري ويمني، تراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والخامس، وذلك لتوافر الأدلة على ضلوعهم بارتكاب جرائم سرقة معدات كهربائية ومواد بناء من مواقع ومبانٍ تحت الإنشاء في أحياءٍ متفرقة من مدينة الرياض.

وجرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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