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"العجالين": نحتفي في اليوم الوطني بذكرى توحيد بلادنا الغالية على يد المؤسس

قال: يجب أن نلتف حول قيادتنا الرشيدة ونحافظ على مكتسبات ومقدرات وطننا

رفع رئيس مركز العزيزية عبدالرحمن بن حمد ال ثلاب العجالين التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وإلى صاحب السمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه وإلى أفراد الأسرة المالكة الكريمة وإلى الشعب السعودي الكريم.

وقال "العجالين" في كلمة له بهذه المناسبة: إننا نحتفي بهذا اليوم الوطني الـ 91 الذي نستعيد فيه ذكرى توحيد وطننا الغالي على يد مؤسس هذه الدولة الملك عبد العزيز- رحمه الله ورجاله المخلصين- فعلينا أن نتذكر ماذا كانت عليه هذه البلاد قبل توحيدها لتتحول بفضل الله - عز وجل - ثم بفضل موحد هذه البلاد ومؤسس هذه الدولة إلى أمن وأمان ورخاء واستقرار وتقدم وازدهار ويصبح أبناء هذا الوطن إخوة تسودهم المحبة والألفة وتجمعهم راية التوحيد الخالدة في ظل القيادة الحكيمة لهذا الوطن الغالي.

أضاف: ولذلك يجب علينا أن نحافظ على وحدة وطننا الذي يحتضن الحرمين الشريفين وقدوة الأمة العربية والإسلامية، وأن نحافظ على هذه الأخوة بين أفراد مجتمعنا، وأن نلتف حول قادتنا ونحافظ على مكتسبات ومقدرات وطننا وأن نكون صفًا واحدًا مع قادتنا للحيلولة دون المتربصين والمغرضين لزعزعة أمننا واستقرار وطننا.

ونسأل الله سبحانه أن يحفظ بلادنا ويديم علينا الأمن والاستقرار وأن يرد كيد أعداء ديننا وقيادتنا ووطننا في نحورهم انه سميع مجيب.

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"العجالين": نحتفي في اليوم الوطني بذكرى توحيد بلادنا الغالية على يد المؤسس
سبق

رفع رئيس مركز العزيزية عبدالرحمن بن حمد ال ثلاب العجالين التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وإلى صاحب السمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه وإلى أفراد الأسرة المالكة الكريمة وإلى الشعب السعودي الكريم.

وقال "العجالين" في كلمة له بهذه المناسبة: إننا نحتفي بهذا اليوم الوطني الـ 91 الذي نستعيد فيه ذكرى توحيد وطننا الغالي على يد مؤسس هذه الدولة الملك عبد العزيز- رحمه الله ورجاله المخلصين- فعلينا أن نتذكر ماذا كانت عليه هذه البلاد قبل توحيدها لتتحول بفضل الله - عز وجل - ثم بفضل موحد هذه البلاد ومؤسس هذه الدولة إلى أمن وأمان ورخاء واستقرار وتقدم وازدهار ويصبح أبناء هذا الوطن إخوة تسودهم المحبة والألفة وتجمعهم راية التوحيد الخالدة في ظل القيادة الحكيمة لهذا الوطن الغالي.

أضاف: ولذلك يجب علينا أن نحافظ على وحدة وطننا الذي يحتضن الحرمين الشريفين وقدوة الأمة العربية والإسلامية، وأن نحافظ على هذه الأخوة بين أفراد مجتمعنا، وأن نلتف حول قادتنا ونحافظ على مكتسبات ومقدرات وطننا وأن نكون صفًا واحدًا مع قادتنا للحيلولة دون المتربصين والمغرضين لزعزعة أمننا واستقرار وطننا.

ونسأل الله سبحانه أن يحفظ بلادنا ويديم علينا الأمن والاستقرار وأن يرد كيد أعداء ديننا وقيادتنا ووطننا في نحورهم انه سميع مجيب.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
12:08 AM

"العجالين": نحتفي في اليوم الوطني بذكرى توحيد بلادنا الغالية على يد المؤسس

قال: يجب أن نلتف حول قيادتنا الرشيدة ونحافظ على مكتسبات ومقدرات وطننا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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رفع رئيس مركز العزيزية عبدالرحمن بن حمد ال ثلاب العجالين التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وإلى صاحب السمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه وإلى أفراد الأسرة المالكة الكريمة وإلى الشعب السعودي الكريم.

وقال "العجالين" في كلمة له بهذه المناسبة: إننا نحتفي بهذا اليوم الوطني الـ 91 الذي نستعيد فيه ذكرى توحيد وطننا الغالي على يد مؤسس هذه الدولة الملك عبد العزيز- رحمه الله ورجاله المخلصين- فعلينا أن نتذكر ماذا كانت عليه هذه البلاد قبل توحيدها لتتحول بفضل الله - عز وجل - ثم بفضل موحد هذه البلاد ومؤسس هذه الدولة إلى أمن وأمان ورخاء واستقرار وتقدم وازدهار ويصبح أبناء هذا الوطن إخوة تسودهم المحبة والألفة وتجمعهم راية التوحيد الخالدة في ظل القيادة الحكيمة لهذا الوطن الغالي.

أضاف: ولذلك يجب علينا أن نحافظ على وحدة وطننا الذي يحتضن الحرمين الشريفين وقدوة الأمة العربية والإسلامية، وأن نحافظ على هذه الأخوة بين أفراد مجتمعنا، وأن نلتف حول قادتنا ونحافظ على مكتسبات ومقدرات وطننا وأن نكون صفًا واحدًا مع قادتنا للحيلولة دون المتربصين والمغرضين لزعزعة أمننا واستقرار وطننا.

ونسأل الله سبحانه أن يحفظ بلادنا ويديم علينا الأمن والاستقرار وأن يرد كيد أعداء ديننا وقيادتنا ووطننا في نحورهم انه سميع مجيب.

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