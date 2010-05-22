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ردًّا على "عون".. "بري": لا بديل عن تكليف "الحريري" بتشكيل الحكومة اللبنانية

رئيس مجلس النواب أشار إلى أن تغييره يتطلب تعديلًا دستوريًّا

ذكر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم (السبت)، أن موقف مجلس النواب هو استمرار تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة؛ وذلك ردًّا على رسالة الرئيس ميشال عون إلى البرلمان، بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال "بري": "إن موقف مجلس النواب هو تكليف سعد الحريري، وأي موقف غير ذلك يتطلب تعديلًا في الدستور، وهذا الأمر غير وارد حاليًا"؛ وفقًا للشبكة الوطنية للإرسال "إن.بي.إن".

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ردًّا على "عون".. "بري": لا بديل عن تكليف "الحريري" بتشكيل الحكومة اللبنانية
سبق

ذكر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم (السبت)، أن موقف مجلس النواب هو استمرار تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة؛ وذلك ردًّا على رسالة الرئيس ميشال عون إلى البرلمان، بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال "بري": "إن موقف مجلس النواب هو تكليف سعد الحريري، وأي موقف غير ذلك يتطلب تعديلًا في الدستور، وهذا الأمر غير وارد حاليًا"؛ وفقًا للشبكة الوطنية للإرسال "إن.بي.إن".

22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442
05:16 PM

ردًّا على "عون".. "بري": لا بديل عن تكليف "الحريري" بتشكيل الحكومة اللبنانية

رئيس مجلس النواب أشار إلى أن تغييره يتطلب تعديلًا دستوريًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,212

ذكر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم (السبت)، أن موقف مجلس النواب هو استمرار تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة؛ وذلك ردًّا على رسالة الرئيس ميشال عون إلى البرلمان، بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال "بري": "إن موقف مجلس النواب هو تكليف سعد الحريري، وأي موقف غير ذلك يتطلب تعديلًا في الدستور، وهذا الأمر غير وارد حاليًا"؛ وفقًا للشبكة الوطنية للإرسال "إن.بي.إن".

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