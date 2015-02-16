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أمير الشرقية يُسلّم عددًا من المواطنين صكوك عقاراتهم

بعد إنجازها من "إحكام".. بحضور محافظ هيئة ‏العقارات

سلّم الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالإمارة اليوم، عددًا من المواطنين صكوك عقاراتهم بعد استكمالها من قِبل لجان النظر في طلبات تملُّك العقارات "إحكام"، بحضور محافظ الهيئة ‏العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه.

وثمّن جهود المنصة في حفظ حقوق المواطنين وتوثيقها، وقال: حفظ النفس والحق من أولى الأولويات، وهذا نهج سارت عليه هذه الدولة المباركة، وخاصة في عهد خادم الحرمين الشريفين؛ حيث تم تسهيل توثيق الحقوق عبر وسائل تقنية وبطرق تضمن العدالة لجميع الأطراف.

وأشاد بدور هيئة عقارات الدولة وجهودها في تعظيم فاعلية عقارات الدولة، وتحقيق التنمية المستدامة، منوهًا بالأسلوب الحديث الذي تدار به الثروة العقارية الحكومية، وتحويلها إلى فرص تنموية واقتصادية، إضافة إلى سد الاحتياج الحكومي عبر تطبيق أفضل المعايير الفنية، التي تحقق الاستخدام الأمثل للمساحات وفقًا للاحتياج الفعلي، وتسهم في ترشيد الإنفاق العام في إدارة المرافق، وتخفض محفظة استئجار العقارات للقطاع الحكومي.

بدوره، قدّم محافظ الهيئة ‏العامة لعقارات الدولة شرحًا عن الأهداف الاستراتيجية للهيئة، والمبادرات المنبثقة منها التي تحقق حماية عقارات الدولة، ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية.

وثمّن الدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من قِبل القيادة الحكيمة، مثمنًا لأمير المنطقة الشرقية متابعة ودعمه لأعمال الهيئة بالمنطقة مما كان له الأثر في تطوير ‏منظومة عقارات الدولة فيها.

أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الشرقية يُسلّم عددًا من المواطنين صكوك عقاراتهم
سبق

سلّم الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالإمارة اليوم، عددًا من المواطنين صكوك عقاراتهم بعد استكمالها من قِبل لجان النظر في طلبات تملُّك العقارات "إحكام"، بحضور محافظ الهيئة ‏العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه.

وثمّن جهود المنصة في حفظ حقوق المواطنين وتوثيقها، وقال: حفظ النفس والحق من أولى الأولويات، وهذا نهج سارت عليه هذه الدولة المباركة، وخاصة في عهد خادم الحرمين الشريفين؛ حيث تم تسهيل توثيق الحقوق عبر وسائل تقنية وبطرق تضمن العدالة لجميع الأطراف.

وأشاد بدور هيئة عقارات الدولة وجهودها في تعظيم فاعلية عقارات الدولة، وتحقيق التنمية المستدامة، منوهًا بالأسلوب الحديث الذي تدار به الثروة العقارية الحكومية، وتحويلها إلى فرص تنموية واقتصادية، إضافة إلى سد الاحتياج الحكومي عبر تطبيق أفضل المعايير الفنية، التي تحقق الاستخدام الأمثل للمساحات وفقًا للاحتياج الفعلي، وتسهم في ترشيد الإنفاق العام في إدارة المرافق، وتخفض محفظة استئجار العقارات للقطاع الحكومي.

بدوره، قدّم محافظ الهيئة ‏العامة لعقارات الدولة شرحًا عن الأهداف الاستراتيجية للهيئة، والمبادرات المنبثقة منها التي تحقق حماية عقارات الدولة، ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية.

وثمّن الدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من قِبل القيادة الحكيمة، مثمنًا لأمير المنطقة الشرقية متابعة ودعمه لأعمال الهيئة بالمنطقة مما كان له الأثر في تطوير ‏منظومة عقارات الدولة فيها.

16 فبراير 2022 - 15 رجب 1443
02:49 PM

أمير الشرقية يُسلّم عددًا من المواطنين صكوك عقاراتهم

بعد إنجازها من "إحكام".. بحضور محافظ هيئة ‏العقارات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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سلّم الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بالإمارة اليوم، عددًا من المواطنين صكوك عقاراتهم بعد استكمالها من قِبل لجان النظر في طلبات تملُّك العقارات "إحكام"، بحضور محافظ الهيئة ‏العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس بافقيه.

وثمّن جهود المنصة في حفظ حقوق المواطنين وتوثيقها، وقال: حفظ النفس والحق من أولى الأولويات، وهذا نهج سارت عليه هذه الدولة المباركة، وخاصة في عهد خادم الحرمين الشريفين؛ حيث تم تسهيل توثيق الحقوق عبر وسائل تقنية وبطرق تضمن العدالة لجميع الأطراف.

وأشاد بدور هيئة عقارات الدولة وجهودها في تعظيم فاعلية عقارات الدولة، وتحقيق التنمية المستدامة، منوهًا بالأسلوب الحديث الذي تدار به الثروة العقارية الحكومية، وتحويلها إلى فرص تنموية واقتصادية، إضافة إلى سد الاحتياج الحكومي عبر تطبيق أفضل المعايير الفنية، التي تحقق الاستخدام الأمثل للمساحات وفقًا للاحتياج الفعلي، وتسهم في ترشيد الإنفاق العام في إدارة المرافق، وتخفض محفظة استئجار العقارات للقطاع الحكومي.

بدوره، قدّم محافظ الهيئة ‏العامة لعقارات الدولة شرحًا عن الأهداف الاستراتيجية للهيئة، والمبادرات المنبثقة منها التي تحقق حماية عقارات الدولة، ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية.

وثمّن الدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من قِبل القيادة الحكيمة، مثمنًا لأمير المنطقة الشرقية متابعة ودعمه لأعمال الهيئة بالمنطقة مما كان له الأثر في تطوير ‏منظومة عقارات الدولة فيها.

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