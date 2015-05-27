الهند تسجل 211298 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الهند اليوم الخميس 211298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و3847 وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وبلغ إجمالي الإصابات في الهند 27.37 مليونًا؛ بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 315235، بحسب بيانات وزارة الصحة.
سجلت الهند اليوم الخميس 211298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و3847 وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وبلغ إجمالي الإصابات في الهند 27.37 مليونًا؛ بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 315235، بحسب بيانات وزارة الصحة.
سجلت الهند اليوم الخميس 211298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و3847 وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وبلغ إجمالي الإصابات في الهند 27.37 مليونًا؛ بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 315235، بحسب بيانات وزارة الصحة.
سجلت الهند اليوم الخميس 211298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و3847 وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وبلغ إجمالي الإصابات في الهند 27.37 مليونًا؛ بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 315235، بحسب بيانات وزارة الصحة.