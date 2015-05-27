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الهند تسجل 211298 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات 27.37 مليونًا والوفيات 315235

سجلت الهند اليوم الخميس 211298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و3847 وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبلغ إجمالي الإصابات في الهند 27.37 مليونًا؛ بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 315235، بحسب بيانات وزارة الصحة.

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الهند تسجل 211298 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

سجلت الهند اليوم الخميس 211298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و3847 وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبلغ إجمالي الإصابات في الهند 27.37 مليونًا؛ بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 315235، بحسب بيانات وزارة الصحة.

27 مايو 2021 - 15 شوّال 1442
08:56 AM

الهند تسجل 211298 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي الإصابات 27.37 مليونًا والوفيات 315235

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الهند اليوم الخميس 211298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و3847 وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وبلغ إجمالي الإصابات في الهند 27.37 مليونًا؛ بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 315235، بحسب بيانات وزارة الصحة.

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