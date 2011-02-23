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المسند متوقعاً أجواء الثلاثاء: سحب ممطرة بهذه المناطق

قال: تنشط الرياح الشمالية الغربية وقد تثير بعض الغبار

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تتشكل اليوم السحب الممطرة على أجزاءٍ من مناطق: "الجوف حائل والحدود الشمالية والقصيم ومكة المكرّمة والباحة وعسير، وشمال منطقتَي الرياض والشرقية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أن تنشط الرياح الشمالية الغربية والغربية؛ وقد تثير بعض الغبار على أجزاءٍ من الشمال الغربي والقطاع الغربي من السعودية.

الدكتور عبدالله المسند السحب الممطرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المسند متوقعاً أجواء الثلاثاء: سحب ممطرة بهذه المناطق
سبق

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تتشكل اليوم السحب الممطرة على أجزاءٍ من مناطق: "الجوف حائل والحدود الشمالية والقصيم ومكة المكرّمة والباحة وعسير، وشمال منطقتَي الرياض والشرقية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أن تنشط الرياح الشمالية الغربية والغربية؛ وقد تثير بعض الغبار على أجزاءٍ من الشمال الغربي والقطاع الغربي من السعودية.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
10:49 AM

المسند متوقعاً أجواء الثلاثاء: سحب ممطرة بهذه المناطق

قال: تنشط الرياح الشمالية الغربية وقد تثير بعض الغبار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند؛ أن تتشكل اليوم السحب الممطرة على أجزاءٍ من مناطق: "الجوف حائل والحدود الشمالية والقصيم ومكة المكرّمة والباحة وعسير، وشمال منطقتَي الرياض والشرقية.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: متوقع أن تنشط الرياح الشمالية الغربية والغربية؛ وقد تثير بعض الغبار على أجزاءٍ من الشمال الغربي والقطاع الغربي من السعودية.

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