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جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات القبول في 14 برنامجًا للماجستير غدًا

"الشهري": الشروط والمستندات ورسوم البرامج على موقع عمادة الدراسات العليا

تبدأ جامعة نجران ممثلة في عمادة الدراسات العليا غداً استقبال طلبات القبول في 14 برنامجاً للماجستير مدفوع الرسوم للعام الجامعي 1443هـ، ويستمر حتى الـ 29 من الشهر الجاري، وذلك عبر الرابط:

http://edugate.nu.edu.sa/nu/init.

وقالت عميدة الدراسات العليا الدكتورة أمل ظافر الشهري إن البرامج تتمثل في ماجستير التفسير وعلوم القرآن للطلاب والطالبات، وماجستير العقيدة والمذاهب المعاصرة للطالبات فقط، وماجستير إدارة الأعمال التنفيذي للطلاب والطالبات، والماجستير التنفيذي في إدارة الموارد البشرية للطلاب والطالبات، إضافة إلى ماجستير الأنظمة المهني للطلاب والطالبات، والماجستير المهني في المحاسبة للطلاب والطالبات، وماجستير التربية المهني في القيادة التربوية للطلاب والطالبات، وماجستير التربية المهني في تقنيات التعليم للطلاب والطالبات، وماجستير التربية المهني في التربية الخاصة للطلاب والطالبات، وماجستير التربية المهني في الطفولة المبكرة للطالبات فقط، وماجستير اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها (tesol) للطلاب والطالبات، وماجستير الدراسات الأدبية والنقدية للطلاب والطالبات، وماجستير الأمن السيبراني المهني للطلاب والطالبات، وماجستير تقنية المعلومات المؤسسية المهني للطلاب والطالبات.

ودعت الراغبين في التسجيل إلى الاطلاع على الشروط العامة والخاصة والمستندات المطلوبة ورسوم البرامج المتوفرة على موقع عمادة الدراسات العليا من خلال الدخول على الرابط:

https://dpgs.nu.edu.sa/fee-based-postgraduate-program.

جامعة نجران

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جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات القبول في 14 برنامجًا للماجستير غدًا
سبق

تبدأ جامعة نجران ممثلة في عمادة الدراسات العليا غداً استقبال طلبات القبول في 14 برنامجاً للماجستير مدفوع الرسوم للعام الجامعي 1443هـ، ويستمر حتى الـ 29 من الشهر الجاري، وذلك عبر الرابط:

http://edugate.nu.edu.sa/nu/init.

وقالت عميدة الدراسات العليا الدكتورة أمل ظافر الشهري إن البرامج تتمثل في ماجستير التفسير وعلوم القرآن للطلاب والطالبات، وماجستير العقيدة والمذاهب المعاصرة للطالبات فقط، وماجستير إدارة الأعمال التنفيذي للطلاب والطالبات، والماجستير التنفيذي في إدارة الموارد البشرية للطلاب والطالبات، إضافة إلى ماجستير الأنظمة المهني للطلاب والطالبات، والماجستير المهني في المحاسبة للطلاب والطالبات، وماجستير التربية المهني في القيادة التربوية للطلاب والطالبات، وماجستير التربية المهني في تقنيات التعليم للطلاب والطالبات، وماجستير التربية المهني في التربية الخاصة للطلاب والطالبات، وماجستير التربية المهني في الطفولة المبكرة للطالبات فقط، وماجستير اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها (tesol) للطلاب والطالبات، وماجستير الدراسات الأدبية والنقدية للطلاب والطالبات، وماجستير الأمن السيبراني المهني للطلاب والطالبات، وماجستير تقنية المعلومات المؤسسية المهني للطلاب والطالبات.

ودعت الراغبين في التسجيل إلى الاطلاع على الشروط العامة والخاصة والمستندات المطلوبة ورسوم البرامج المتوفرة على موقع عمادة الدراسات العليا من خلال الدخول على الرابط:

https://dpgs.nu.edu.sa/fee-based-postgraduate-program.

29 مايو 2021 - 17 شوّال 1442
08:50 PM

جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات القبول في 14 برنامجًا للماجستير غدًا

"الشهري": الشروط والمستندات ورسوم البرامج على موقع عمادة الدراسات العليا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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تبدأ جامعة نجران ممثلة في عمادة الدراسات العليا غداً استقبال طلبات القبول في 14 برنامجاً للماجستير مدفوع الرسوم للعام الجامعي 1443هـ، ويستمر حتى الـ 29 من الشهر الجاري، وذلك عبر الرابط:

http://edugate.nu.edu.sa/nu/init.

وقالت عميدة الدراسات العليا الدكتورة أمل ظافر الشهري إن البرامج تتمثل في ماجستير التفسير وعلوم القرآن للطلاب والطالبات، وماجستير العقيدة والمذاهب المعاصرة للطالبات فقط، وماجستير إدارة الأعمال التنفيذي للطلاب والطالبات، والماجستير التنفيذي في إدارة الموارد البشرية للطلاب والطالبات، إضافة إلى ماجستير الأنظمة المهني للطلاب والطالبات، والماجستير المهني في المحاسبة للطلاب والطالبات، وماجستير التربية المهني في القيادة التربوية للطلاب والطالبات، وماجستير التربية المهني في تقنيات التعليم للطلاب والطالبات، وماجستير التربية المهني في التربية الخاصة للطلاب والطالبات، وماجستير التربية المهني في الطفولة المبكرة للطالبات فقط، وماجستير اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها (tesol) للطلاب والطالبات، وماجستير الدراسات الأدبية والنقدية للطلاب والطالبات، وماجستير الأمن السيبراني المهني للطلاب والطالبات، وماجستير تقنية المعلومات المؤسسية المهني للطلاب والطالبات.

ودعت الراغبين في التسجيل إلى الاطلاع على الشروط العامة والخاصة والمستندات المطلوبة ورسوم البرامج المتوفرة على موقع عمادة الدراسات العليا من خلال الدخول على الرابط:

https://dpgs.nu.edu.sa/fee-based-postgraduate-program.

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