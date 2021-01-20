خلال الـ 24 ساعة.. المكسيك تسجّل 19 ألف إصابة جديدة بكورونا و1584 حالة وفاة

سجّلت المكسيك 18894 إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس كورونا و1584 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
واوضحت وزارة الصحة المكسيكية، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى مليون و668396، فيما بلغ مجموع الوفيات 142832 حالة وفاة.
سجّلت المكسيك 18894 إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس كورونا و1584 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
واوضحت وزارة الصحة المكسيكية، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى مليون و668396، فيما بلغ مجموع الوفيات 142832 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد
سجّلت المكسيك 18894 إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس كورونا و1584 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
واوضحت وزارة الصحة المكسيكية، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى مليون و668396، فيما بلغ مجموع الوفيات 142832 حالة وفاة.
سجّلت المكسيك 18894 إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس كورونا و1584 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
واوضحت وزارة الصحة المكسيكية، أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى مليون و668396، فيما بلغ مجموع الوفيات 142832 حالة وفاة.