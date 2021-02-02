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بعد سلسلة من التعثرات.. الوحدة يطيح برأس البرتغالي "فييرا"

أنهت إدارة نادي الوحدة برئاسة سلطان أزهر، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، علاقتها بمدرب الفريق الأول لكرة القدم البرتغالي إيفو فييرا.

وكلّفت إدارة الوحدة المساعد الأول الأردني محمد الحديد لقيادة الفريق خلال منافسات الموسم الرياضي لحين التعاقد مع جهاز فني جديد.

وتمنت الإدارة التوفيق للبرتغالي "فييرا" مثمنًا جهوده مع الفريق طوال الفترة الماضية.

جاء ذلك عقب تراجع نتائج الفريق الوحداوي وتسجيله لسلسلة من التعثرات؛ مما أدى لخروجه من مربع الكبار في سلم الدوري إلى المركز التاسع (21 نقطة).

إدارة نادي الوحدة إيفو فييرا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعد سلسلة من التعثرات.. الوحدة يطيح برأس البرتغالي "فييرا"
سبق

أنهت إدارة نادي الوحدة برئاسة سلطان أزهر، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، علاقتها بمدرب الفريق الأول لكرة القدم البرتغالي إيفو فييرا.

وكلّفت إدارة الوحدة المساعد الأول الأردني محمد الحديد لقيادة الفريق خلال منافسات الموسم الرياضي لحين التعاقد مع جهاز فني جديد.

وتمنت الإدارة التوفيق للبرتغالي "فييرا" مثمنًا جهوده مع الفريق طوال الفترة الماضية.

جاء ذلك عقب تراجع نتائج الفريق الوحداوي وتسجيله لسلسلة من التعثرات؛ مما أدى لخروجه من مربع الكبار في سلم الدوري إلى المركز التاسع (21 نقطة).

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
12:30 PM

بعد سلسلة من التعثرات.. الوحدة يطيح برأس البرتغالي "فييرا"

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أنهت إدارة نادي الوحدة برئاسة سلطان أزهر، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، علاقتها بمدرب الفريق الأول لكرة القدم البرتغالي إيفو فييرا.

وكلّفت إدارة الوحدة المساعد الأول الأردني محمد الحديد لقيادة الفريق خلال منافسات الموسم الرياضي لحين التعاقد مع جهاز فني جديد.

وتمنت الإدارة التوفيق للبرتغالي "فييرا" مثمنًا جهوده مع الفريق طوال الفترة الماضية.

جاء ذلك عقب تراجع نتائج الفريق الوحداوي وتسجيله لسلسلة من التعثرات؛ مما أدى لخروجه من مربع الكبار في سلم الدوري إلى المركز التاسع (21 نقطة).

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