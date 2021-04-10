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كورونا في 3 دول عربية أفريقية.. 43 وفاة جديدة بتونس و39 ضحية بمصر

الجزائر تسجل 135 إصابة مؤكدة بالفيروس

سجلت تونس، أمس الجمعة، 2010 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و43 حالة وفاة.

وأشار بيان لوزارة الصحة التونسية إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 268837، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9179.

مصر

سجلت مصر، أمس الجمعة، 794 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 39 حالة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد بأن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 208876؛ من ضمنهم 158454 حالة تم شفاؤها، و12362 حالة وفاة.

الجزائر

سجلت الجزائر، أمس الجمعة، 135 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، و4 حالات وفاة، و103 حالات شفاء.

وأشارت وزارة الصحة والإسكان الجزائرية في بيان إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 118.251 إصابة، وإجمالي حالات الوفاة إلى 3.123 حالة، بينما ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 82.392 حالة.

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كورونا في 3 دول عربية أفريقية.. 43 وفاة جديدة بتونس و39 ضحية بمصر
سبق

سجلت تونس، أمس الجمعة، 2010 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و43 حالة وفاة.

وأشار بيان لوزارة الصحة التونسية إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 268837، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9179.

مصر

سجلت مصر، أمس الجمعة، 794 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 39 حالة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد بأن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 208876؛ من ضمنهم 158454 حالة تم شفاؤها، و12362 حالة وفاة.

الجزائر

سجلت الجزائر، أمس الجمعة، 135 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، و4 حالات وفاة، و103 حالات شفاء.

وأشارت وزارة الصحة والإسكان الجزائرية في بيان إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 118.251 إصابة، وإجمالي حالات الوفاة إلى 3.123 حالة، بينما ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 82.392 حالة.

10 إبريل 2021 - 28 شعبان 1442
10:18 AM

كورونا في 3 دول عربية أفريقية.. 43 وفاة جديدة بتونس و39 ضحية بمصر

الجزائر تسجل 135 إصابة مؤكدة بالفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت تونس، أمس الجمعة، 2010 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و43 حالة وفاة.

وأشار بيان لوزارة الصحة التونسية إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغ 268837، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9179.

مصر

سجلت مصر، أمس الجمعة، 794 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 39 حالة.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد بأن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 208876؛ من ضمنهم 158454 حالة تم شفاؤها، و12362 حالة وفاة.

الجزائر

سجلت الجزائر، أمس الجمعة، 135 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، و4 حالات وفاة، و103 حالات شفاء.

وأشارت وزارة الصحة والإسكان الجزائرية في بيان إلى ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 118.251 إصابة، وإجمالي حالات الوفاة إلى 3.123 حالة، بينما ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 82.392 حالة.

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