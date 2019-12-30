"مخارش" يكذِّب ادعاءات المطرب المتعاطف مع الحوثيين: لم يتم دعوتك لـ"جدة"

بعد توجيه رئيس هيئة الترفيه بالتحقيق ورفض مهرجان "أنغامي" استضافته

كذَّب المشرف على الفعاليات الفنية في السعودية عبدالله مخارش ادعاءات المطرب اليمني المتعاطف مع الحوثيين صلاح الأخفش حول تلقيه دعوه لإحياء إحدى الحفلات الغنائية في مدينة جدة.

وفي التفاصيل، قال "مخارش" من خلال صفحته على"تويتر" في رده على الأخفش: "غير صحيح؛ لم يتم دعوتك أصلاً". وأرفق نفي مهرجان أنغامي للترفيه، وبيّن المهرجان أن الحفلة التي روج لها المطرب اليمني ليست مدرجة ضمن الفعاليات.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، قد وعد بفتح تحقيق حول استضافة صلاح الأخفش، الفنان اليمني، لإحياء حفل في مهرجان أنغامي بجدة.

وأعلن "آل الشيخ" في تغريدة من حسابه بـ"تويتر" رفضه هذه الاستضافة قائلاً: "هذا شيء غير مقبول تمامًا، وسنحقق في الموضوع، ونتخذ اللازم حالاً".