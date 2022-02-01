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"الصحة العالمية": السلالة الفرعية من "أوميكرون" ليست أشد من الأصلية

"بافلين" بيّن أن اللقاحات توفر حماية من المتحورات

أفاد المسؤول بمنظمة الصحة العالمية بوريس بافلين، اليوم (الثلاثاء)، بأن السلالة الفرعية من المتحور أوميكرون من فيروس كورونا "بي.إيه.2" ليست أشد على الأرجح من السلالة الأصلية "بي.إيه.1".

وأضاف أنه استنادًا إلى بيانات من الدنمارك، وهي أول دولة تتجاوز فيها الإصابات بالسلالة "بي.إيه.2" تلك الناجمة عن "بي.إيه.1"، فإنه لا يوجد فرق في شدة المرض على ما يبدو، غير أن "بي.إيه.2" لديها القدرة على أن تحل محل "بي.إيه.1" عالميًا.

وبيّن "بافلين" أن لقاحات "كوفيد-19" توفر أيضًا حماية مماثلة من مختلف سلالات أوميكرون، وفقًا لـ"رويترز".

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"الصحة العالمية": السلالة الفرعية من "أوميكرون" ليست أشد من الأصلية
سبق

أفاد المسؤول بمنظمة الصحة العالمية بوريس بافلين، اليوم (الثلاثاء)، بأن السلالة الفرعية من المتحور أوميكرون من فيروس كورونا "بي.إيه.2" ليست أشد على الأرجح من السلالة الأصلية "بي.إيه.1".

وأضاف أنه استنادًا إلى بيانات من الدنمارك، وهي أول دولة تتجاوز فيها الإصابات بالسلالة "بي.إيه.2" تلك الناجمة عن "بي.إيه.1"، فإنه لا يوجد فرق في شدة المرض على ما يبدو، غير أن "بي.إيه.2" لديها القدرة على أن تحل محل "بي.إيه.1" عالميًا.

وبيّن "بافلين" أن لقاحات "كوفيد-19" توفر أيضًا حماية مماثلة من مختلف سلالات أوميكرون، وفقًا لـ"رويترز".

01 فبراير 2022 - 29 جمادى الآخر 1443
09:00 PM

"الصحة العالمية": السلالة الفرعية من "أوميكرون" ليست أشد من الأصلية

"بافلين" بيّن أن اللقاحات توفر حماية من المتحورات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد المسؤول بمنظمة الصحة العالمية بوريس بافلين، اليوم (الثلاثاء)، بأن السلالة الفرعية من المتحور أوميكرون من فيروس كورونا "بي.إيه.2" ليست أشد على الأرجح من السلالة الأصلية "بي.إيه.1".

وأضاف أنه استنادًا إلى بيانات من الدنمارك، وهي أول دولة تتجاوز فيها الإصابات بالسلالة "بي.إيه.2" تلك الناجمة عن "بي.إيه.1"، فإنه لا يوجد فرق في شدة المرض على ما يبدو، غير أن "بي.إيه.2" لديها القدرة على أن تحل محل "بي.إيه.1" عالميًا.

وبيّن "بافلين" أن لقاحات "كوفيد-19" توفر أيضًا حماية مماثلة من مختلف سلالات أوميكرون، وفقًا لـ"رويترز".

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