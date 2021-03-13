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الفيصلي يستعيد مدافعه البرازيلي إيغور روسي بعد تعافيه من الإصابة

تلقى نادي الفيصلي دفعة قوية، بعودة المدافع البرازيلي إيجور روسي، للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة.

وأوضح النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلاً :" شارك اللاعب ايقور روسي في تدريبات الفريق مساء اليوم (الجمعة) بعد أن أنهى برنامجه العلاجي المعد له من قبل الجهاز الطبي".

ميدانياً عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، مساء أمس تدريباته بعد لقاء الرائد في الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والذي انتهى بفوز الرائد بهدف دون رد.

حيث أجرى اللاعبون تدريباتهم على صالة الشيخ عبدالله العقيل الرياضية بسبب الحالة الجوية التي تشهدها مدينة حرمة من غبار كثيف، حيث فرض مدرب اللياقة فلافيو ترافيزان عدداً من التمارين البدنية قبل أن يقسم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين حيث اكتفى المشاركون في لقاء الرائد بتمارين استرجاعية، أدت المجموعة الثانية عدداً من التمارين البدنية باستخدام أدوات اللياقة والحديد المتنوعة.

الفيصلي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفيصلي يستعيد مدافعه البرازيلي إيغور روسي بعد تعافيه من الإصابة
سبق

تلقى نادي الفيصلي دفعة قوية، بعودة المدافع البرازيلي إيجور روسي، للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة.

وأوضح النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلاً :" شارك اللاعب ايقور روسي في تدريبات الفريق مساء اليوم (الجمعة) بعد أن أنهى برنامجه العلاجي المعد له من قبل الجهاز الطبي".

ميدانياً عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، مساء أمس تدريباته بعد لقاء الرائد في الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والذي انتهى بفوز الرائد بهدف دون رد.

حيث أجرى اللاعبون تدريباتهم على صالة الشيخ عبدالله العقيل الرياضية بسبب الحالة الجوية التي تشهدها مدينة حرمة من غبار كثيف، حيث فرض مدرب اللياقة فلافيو ترافيزان عدداً من التمارين البدنية قبل أن يقسم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين حيث اكتفى المشاركون في لقاء الرائد بتمارين استرجاعية، أدت المجموعة الثانية عدداً من التمارين البدنية باستخدام أدوات اللياقة والحديد المتنوعة.

13 مارس 2021 - 29 رجب 1442
12:50 AM

الفيصلي يستعيد مدافعه البرازيلي إيغور روسي بعد تعافيه من الإصابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تلقى نادي الفيصلي دفعة قوية، بعودة المدافع البرازيلي إيجور روسي، للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة.

وأوضح النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلاً :" شارك اللاعب ايقور روسي في تدريبات الفريق مساء اليوم (الجمعة) بعد أن أنهى برنامجه العلاجي المعد له من قبل الجهاز الطبي".

ميدانياً عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، مساء أمس تدريباته بعد لقاء الرائد في الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والذي انتهى بفوز الرائد بهدف دون رد.

حيث أجرى اللاعبون تدريباتهم على صالة الشيخ عبدالله العقيل الرياضية بسبب الحالة الجوية التي تشهدها مدينة حرمة من غبار كثيف، حيث فرض مدرب اللياقة فلافيو ترافيزان عدداً من التمارين البدنية قبل أن يقسم الجهاز الفني اللاعبين إلى مجموعتين حيث اكتفى المشاركون في لقاء الرائد بتمارين استرجاعية، أدت المجموعة الثانية عدداً من التمارين البدنية باستخدام أدوات اللياقة والحديد المتنوعة.

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