النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس جامعة شقراء يلتقي أعضاء جمعية التنمية والتطوير بالمحافظة

"السيف": نسعى لتنمية المجتمعات المحلية وتطويرها

استقبل رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، أعضاء جمعية التنمية والتطوير بمحافظة شقراء، يتقدمهم المستشار بالديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، في مبنى إدارة الجامعة بالمدينة الجامعية بشقراء.

وأكد الشيخ عبدالله المنيع حرص الجمعية على التعاون مع الجامعة في برامجها التعليمية والمجتمعية لكي تؤدي دورها على الوجه المأمول منها، مبدياً سعادته بما شاهد من مبان ومنشآت تبين مدى الدعم اللامحدود من الدولة للجامعة.

بعد ذلك، تحدث الدكتور إبراهيم أبوعباة مشيراً إلى أن الهدف من الزيارة هو التهنئة لرئيس الجامعة، وإبداء الرغبة في تعاون الجمعية وأهالي المحافظة مع الجامعة، تعاونا مثمرا يهيئ للمجتمع وإفراده كل ما يحتاج من مقومات النجاح والإبداع.

ثم تطرق المدير التنفيذي للجمعية عبدالعزيز الهدلق، لأهم الخدمات التي يمكن أن تقدمها الجمعية للجامعة، مؤكداً رغبة الجمعية في توقيع اتفاقية تعاون مع الجامعة لتتمكن الجمعية من التعاون في تنفيذ برامج ومناشط تسهم في تنمية المجتمع المحلي.

من جانبه، أكد رئيس جامعة شقراء، حرصه على التعاون المثمر مع جميع المجتمعات المحلية في كل المحافظات، لتنميتها وتطوير الخدمات التعليمية وتقديم البرامج التدريببة.

وأشار الدكتور "السيف" إلى أن الجامعة تسعى جاهدة للتواصل مع كل فئات المجتمع ومد جسور التعاون والتواصل مع الجميع؛ تحقيقاً لدورها الريادي في التنمية والتطوير لمحافظات المنطقة على حد سواء.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
رئيس جامعة شقراء يلتقي أعضاء جمعية التنمية والتطوير بالمحافظة
سبق

استقبل رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، أعضاء جمعية التنمية والتطوير بمحافظة شقراء، يتقدمهم المستشار بالديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، في مبنى إدارة الجامعة بالمدينة الجامعية بشقراء.

وأكد الشيخ عبدالله المنيع حرص الجمعية على التعاون مع الجامعة في برامجها التعليمية والمجتمعية لكي تؤدي دورها على الوجه المأمول منها، مبدياً سعادته بما شاهد من مبان ومنشآت تبين مدى الدعم اللامحدود من الدولة للجامعة.

بعد ذلك، تحدث الدكتور إبراهيم أبوعباة مشيراً إلى أن الهدف من الزيارة هو التهنئة لرئيس الجامعة، وإبداء الرغبة في تعاون الجمعية وأهالي المحافظة مع الجامعة، تعاونا مثمرا يهيئ للمجتمع وإفراده كل ما يحتاج من مقومات النجاح والإبداع.

ثم تطرق المدير التنفيذي للجمعية عبدالعزيز الهدلق، لأهم الخدمات التي يمكن أن تقدمها الجمعية للجامعة، مؤكداً رغبة الجمعية في توقيع اتفاقية تعاون مع الجامعة لتتمكن الجمعية من التعاون في تنفيذ برامج ومناشط تسهم في تنمية المجتمع المحلي.

من جانبه، أكد رئيس جامعة شقراء، حرصه على التعاون المثمر مع جميع المجتمعات المحلية في كل المحافظات، لتنميتها وتطوير الخدمات التعليمية وتقديم البرامج التدريببة.

وأشار الدكتور "السيف" إلى أن الجامعة تسعى جاهدة للتواصل مع كل فئات المجتمع ومد جسور التعاون والتواصل مع الجميع؛ تحقيقاً لدورها الريادي في التنمية والتطوير لمحافظات المنطقة على حد سواء.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
05:46 PM

رئيس جامعة شقراء يلتقي أعضاء جمعية التنمية والتطوير بالمحافظة

"السيف": نسعى لتنمية المجتمعات المحلية وتطويرها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - شقراء
0
171

استقبل رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، أعضاء جمعية التنمية والتطوير بمحافظة شقراء، يتقدمهم المستشار بالديوان الملكي، عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، في مبنى إدارة الجامعة بالمدينة الجامعية بشقراء.

وأكد الشيخ عبدالله المنيع حرص الجمعية على التعاون مع الجامعة في برامجها التعليمية والمجتمعية لكي تؤدي دورها على الوجه المأمول منها، مبدياً سعادته بما شاهد من مبان ومنشآت تبين مدى الدعم اللامحدود من الدولة للجامعة.

بعد ذلك، تحدث الدكتور إبراهيم أبوعباة مشيراً إلى أن الهدف من الزيارة هو التهنئة لرئيس الجامعة، وإبداء الرغبة في تعاون الجمعية وأهالي المحافظة مع الجامعة، تعاونا مثمرا يهيئ للمجتمع وإفراده كل ما يحتاج من مقومات النجاح والإبداع.

ثم تطرق المدير التنفيذي للجمعية عبدالعزيز الهدلق، لأهم الخدمات التي يمكن أن تقدمها الجمعية للجامعة، مؤكداً رغبة الجمعية في توقيع اتفاقية تعاون مع الجامعة لتتمكن الجمعية من التعاون في تنفيذ برامج ومناشط تسهم في تنمية المجتمع المحلي.

من جانبه، أكد رئيس جامعة شقراء، حرصه على التعاون المثمر مع جميع المجتمعات المحلية في كل المحافظات، لتنميتها وتطوير الخدمات التعليمية وتقديم البرامج التدريببة.

وأشار الدكتور "السيف" إلى أن الجامعة تسعى جاهدة للتواصل مع كل فئات المجتمع ومد جسور التعاون والتواصل مع الجميع؛ تحقيقاً لدورها الريادي في التنمية والتطوير لمحافظات المنطقة على حد سواء.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,080
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,211
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,761
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,523

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير
هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

هل نستبدل الكتب المدرسية بالإلكترونية..؟

عبدالرحمن المرشد
تطهير واجب لهؤلاء

تطهير واجب لهؤلاء

سعيد آل جندب
ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

ذكرى البيعة مع شواهد الريادة العالمية

خالد الشبانة
هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

هيئة الزكاة وتصحيح المسار..!

عبدالغني الشيخ
الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

الدور على مَن أيها الرياضيون؟!

بندر الشهري
الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

الإرادة السعودية تقود مجموعة العشرين للنجاح

علي آل شرمة
احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة