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اللواء "أيوب بن نحيت" يتلقى التهاني بتخرج ولديه محمد ومتعب

تلقى اللواء الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت سيلاً من تهاني الأصدقاء والمحبين بمناسبة تخرج ابنه محمد ضابطًا من كلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني، وأخيه متعب بن حجاب بن نحيت ضابطًا من كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي.

وفي لقاء مع الدكتور ابن نحيت قال: أحمد الله سبحانه أن منّ علينا بهذا الفضل، كما أبارك لكل أبنائي الخريجين بجميع الكليات ولأسرهم، وأدعوهم لمضاعفة الجهود في سبيل تحقيق التميز والريادة العالمية التي يستحقها هذا الوطن الطاهر الغالي المعطاء الذي احتضن الأجداد والآباء بأمانٍ تام وسيحتضن الأحفاد بإذن الله تعالى في ظل هذه القيادة الحكيمة التي تسعى جادة لرسم خريطة طريق مستقبلية يفتخر بها الجميع.

أضاف: فالوطن كلمة من أحرف بسيطة ولكنه نعمة من الله أنعمها علينا، ويجب علينا أن نحميه ونفتديه بأرواحنا وهو الحب الأبدي بما يحتويه من صحارى وسهول وجبال وبحار ووديان عشقناها جميعًا وأصبحت جزءًا من قلوبنا كسعوديين، فذاكرتي تعشق عطر الوطن.

وتابع: ولأن الوطن كالشجرة الطيبة التي لا تنمو إلا بتراب التضحيات وتسقى بعرق شبابها ودمائهم، فقد وجب علينا جميعًا الدفاع عن وطننا والافتخار بمملكة الإنسانية وأن نعشقها بلا مساومة أو مزايدة، ونحن ولله الحمد نعيش في وطنٍ يتميز بماضٍ مجيد ومستقبل واعد بإذن الله تعالى.

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اللواء "أيوب بن نحيت" يتلقى التهاني بتخرج ولديه محمد ومتعب
سبق

تلقى اللواء الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت سيلاً من تهاني الأصدقاء والمحبين بمناسبة تخرج ابنه محمد ضابطًا من كلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني، وأخيه متعب بن حجاب بن نحيت ضابطًا من كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي.

وفي لقاء مع الدكتور ابن نحيت قال: أحمد الله سبحانه أن منّ علينا بهذا الفضل، كما أبارك لكل أبنائي الخريجين بجميع الكليات ولأسرهم، وأدعوهم لمضاعفة الجهود في سبيل تحقيق التميز والريادة العالمية التي يستحقها هذا الوطن الطاهر الغالي المعطاء الذي احتضن الأجداد والآباء بأمانٍ تام وسيحتضن الأحفاد بإذن الله تعالى في ظل هذه القيادة الحكيمة التي تسعى جادة لرسم خريطة طريق مستقبلية يفتخر بها الجميع.

أضاف: فالوطن كلمة من أحرف بسيطة ولكنه نعمة من الله أنعمها علينا، ويجب علينا أن نحميه ونفتديه بأرواحنا وهو الحب الأبدي بما يحتويه من صحارى وسهول وجبال وبحار ووديان عشقناها جميعًا وأصبحت جزءًا من قلوبنا كسعوديين، فذاكرتي تعشق عطر الوطن.

وتابع: ولأن الوطن كالشجرة الطيبة التي لا تنمو إلا بتراب التضحيات وتسقى بعرق شبابها ودمائهم، فقد وجب علينا جميعًا الدفاع عن وطننا والافتخار بمملكة الإنسانية وأن نعشقها بلا مساومة أو مزايدة، ونحن ولله الحمد نعيش في وطنٍ يتميز بماضٍ مجيد ومستقبل واعد بإذن الله تعالى.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
01:14 AM

اللواء "أيوب بن نحيت" يتلقى التهاني بتخرج ولديه محمد ومتعب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تلقى اللواء الدكتور أيوب بن حجاب بن نحيت سيلاً من تهاني الأصدقاء والمحبين بمناسبة تخرج ابنه محمد ضابطًا من كلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني، وأخيه متعب بن حجاب بن نحيت ضابطًا من كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي.

وفي لقاء مع الدكتور ابن نحيت قال: أحمد الله سبحانه أن منّ علينا بهذا الفضل، كما أبارك لكل أبنائي الخريجين بجميع الكليات ولأسرهم، وأدعوهم لمضاعفة الجهود في سبيل تحقيق التميز والريادة العالمية التي يستحقها هذا الوطن الطاهر الغالي المعطاء الذي احتضن الأجداد والآباء بأمانٍ تام وسيحتضن الأحفاد بإذن الله تعالى في ظل هذه القيادة الحكيمة التي تسعى جادة لرسم خريطة طريق مستقبلية يفتخر بها الجميع.

أضاف: فالوطن كلمة من أحرف بسيطة ولكنه نعمة من الله أنعمها علينا، ويجب علينا أن نحميه ونفتديه بأرواحنا وهو الحب الأبدي بما يحتويه من صحارى وسهول وجبال وبحار ووديان عشقناها جميعًا وأصبحت جزءًا من قلوبنا كسعوديين، فذاكرتي تعشق عطر الوطن.

وتابع: ولأن الوطن كالشجرة الطيبة التي لا تنمو إلا بتراب التضحيات وتسقى بعرق شبابها ودمائهم، فقد وجب علينا جميعًا الدفاع عن وطننا والافتخار بمملكة الإنسانية وأن نعشقها بلا مساومة أو مزايدة، ونحن ولله الحمد نعيش في وطنٍ يتميز بماضٍ مجيد ومستقبل واعد بإذن الله تعالى.

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