حائل تتحوّل للحمضيات للخروج من عباءة القمح

انطلاق مهرجان الحمضيات غدًا السبت

على قدم وساق، يعمل فريق من شباب منطقة حائل، بقيادة المهندس خالد الباتع رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية التسويقية بالعمل على إطلاق أول مهرجان للحمضيات في المنطقة، في محاولة للخروج من عباءة زراعة القمح التي رافقت المنطقة لأكثر من أربعة عقود.

ومن المقرر أن ينطلق المهرجان، غدًا السبت، ويستمر لمدة أسبوع في مقر مركز خدمات المزارعين في القاعد -طريق الخطة- حيث يضم مقرًّا متكاملًا، ومواقع تسويقية للمزارعين، ومزادًا لبيع المنتجات، بالإضافة لبرنامج حافل للفعاليات.



وسيقام على هامش المهرجان، حلقات نقاش، ومحاضرات توعوية، وسبل دعم التسويق الحديث، في محاولة لتشجيع التحول نحو التصنيع الزراعي.

ويحظى المهرجان برعاية أمير منطقة حائل، واهتمام وزارتي البيئة والموارد الاجتماعية، وعدد من الجهات الخدمية الأخرى؛ مثل برنامج ريف لدعم الأسر المنتجة، وصندوق التنمية الزراعية.