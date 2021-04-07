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النصر يفتح ملف ضمك .. و"العمراني" مشرفًا على الفئات السنية

أصدر رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، أمس الثلاثاء ، قرارًا بتعيين عضو مجلس الإدارة عبدالله العمراني مشرفًا على الفئات السنية في النادي.

وكان آل معمر قد عقد في وقت سابق من مساء أمس أكثر من اجتماع بهدف تطوير الفئات السنية والألعاب المختلفة في النادي، بحضور مدير الفئات السنية في النادي هاني الداود والرئيس التنفيذي المكلف أحمد الغامدي.

من جانب آخر انطلقت مساء أمس تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي النصر بتمارين لياقية متنوعة تحت إشراف مدرب الفريق "هورفات" تحضيرًا لمواجهة ضمك، الجمعة المقبلة، ضمن إطار منافسات الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر يفتح ملف ضمك .. و"العمراني" مشرفًا على الفئات السنية
سبق

أصدر رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، أمس الثلاثاء ، قرارًا بتعيين عضو مجلس الإدارة عبدالله العمراني مشرفًا على الفئات السنية في النادي.

وكان آل معمر قد عقد في وقت سابق من مساء أمس أكثر من اجتماع بهدف تطوير الفئات السنية والألعاب المختلفة في النادي، بحضور مدير الفئات السنية في النادي هاني الداود والرئيس التنفيذي المكلف أحمد الغامدي.

من جانب آخر انطلقت مساء أمس تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي النصر بتمارين لياقية متنوعة تحت إشراف مدرب الفريق "هورفات" تحضيرًا لمواجهة ضمك، الجمعة المقبلة، ضمن إطار منافسات الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

07 إبريل 2021 - 25 شعبان 1442
01:01 AM

النصر يفتح ملف ضمك .. و"العمراني" مشرفًا على الفئات السنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، أمس الثلاثاء ، قرارًا بتعيين عضو مجلس الإدارة عبدالله العمراني مشرفًا على الفئات السنية في النادي.

وكان آل معمر قد عقد في وقت سابق من مساء أمس أكثر من اجتماع بهدف تطوير الفئات السنية والألعاب المختلفة في النادي، بحضور مدير الفئات السنية في النادي هاني الداود والرئيس التنفيذي المكلف أحمد الغامدي.

من جانب آخر انطلقت مساء أمس تدريبات الفريق الكروي الأول بنادي النصر بتمارين لياقية متنوعة تحت إشراف مدرب الفريق "هورفات" تحضيرًا لمواجهة ضمك، الجمعة المقبلة، ضمن إطار منافسات الجولة 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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