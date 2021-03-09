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"فروسية حائل" تنظم حفل سباقها العشرين على سيارتَيْ "عياد الدلبحي".. غدًا

ينظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل، غداً الأربعاء، حفل سباقه العشرين للموسم الحالي 1442هـ، على "سيارتَيْ" رجل الأعمال عياد بن ناصر الدلبحي.

وأوضح مدير عام ميدان الفروسية بحائل بندر التبيناوي، أن عدد الجياد المسجلة وصل إلى 71 جواداً، مشيراً إلى أن السباق يتكون من خمسة أشواط: الشوط الأول خصص للدرجة لم تربح، والشوط الثاني مفتوح مواليد 2018م، بينما خصص الشوط الثالث من الدرجة الأولى حتى الثالثة.

أما الشوط الرابع "سيارة" فخصص لفئة مفتوح أفراس، والشوط الخامس "سيارة" للدرجة مفتوح الدرجات.

واختتم "التبيناوي" بتقديم الشكر لرجل الأعمال عياد بن ناصر الدلبحي، على دعمه الكبير لميدان الفروسية بسيارتين للحفل العشرين؛ مما يساهم في علوّ تلك الرياضة بالمنطقة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"فروسية حائل" تنظم حفل سباقها العشرين على سيارتَيْ "عياد الدلبحي".. غدًا
سبق

ينظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل، غداً الأربعاء، حفل سباقه العشرين للموسم الحالي 1442هـ، على "سيارتَيْ" رجل الأعمال عياد بن ناصر الدلبحي.

وأوضح مدير عام ميدان الفروسية بحائل بندر التبيناوي، أن عدد الجياد المسجلة وصل إلى 71 جواداً، مشيراً إلى أن السباق يتكون من خمسة أشواط: الشوط الأول خصص للدرجة لم تربح، والشوط الثاني مفتوح مواليد 2018م، بينما خصص الشوط الثالث من الدرجة الأولى حتى الثالثة.

أما الشوط الرابع "سيارة" فخصص لفئة مفتوح أفراس، والشوط الخامس "سيارة" للدرجة مفتوح الدرجات.

واختتم "التبيناوي" بتقديم الشكر لرجل الأعمال عياد بن ناصر الدلبحي، على دعمه الكبير لميدان الفروسية بسيارتين للحفل العشرين؛ مما يساهم في علوّ تلك الرياضة بالمنطقة.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
06:50 PM

"فروسية حائل" تنظم حفل سباقها العشرين على سيارتَيْ "عياد الدلبحي".. غدًا

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منصور الشلاقي - الرياض
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ينظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل، غداً الأربعاء، حفل سباقه العشرين للموسم الحالي 1442هـ، على "سيارتَيْ" رجل الأعمال عياد بن ناصر الدلبحي.

وأوضح مدير عام ميدان الفروسية بحائل بندر التبيناوي، أن عدد الجياد المسجلة وصل إلى 71 جواداً، مشيراً إلى أن السباق يتكون من خمسة أشواط: الشوط الأول خصص للدرجة لم تربح، والشوط الثاني مفتوح مواليد 2018م، بينما خصص الشوط الثالث من الدرجة الأولى حتى الثالثة.

أما الشوط الرابع "سيارة" فخصص لفئة مفتوح أفراس، والشوط الخامس "سيارة" للدرجة مفتوح الدرجات.

واختتم "التبيناوي" بتقديم الشكر لرجل الأعمال عياد بن ناصر الدلبحي، على دعمه الكبير لميدان الفروسية بسيارتين للحفل العشرين؛ مما يساهم في علوّ تلك الرياضة بالمنطقة.

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