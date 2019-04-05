اكتشاف 533 مصابًا ومصابة بالإيدز في 2018.. و83 ٪ منهم بسن الشباب

نسبة الرجال للنساء 6 إلى 1 وإجمالي المسجلين 20 ألفًا منهم 7.5 ألف سعودي

كشفت إحصاءات حديثة عن عدد مرضى الإيدز في السعودية عن اكتشاف 533 مصابًا ومصابة بالإيدز في عام 2018، وكانت نسبة الرجال إلى النساء 6 إلى 1.

وقالت مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في وزارة الصحة، الدكتورة سناء مصطفى فلمبان، في برنامج الاستقصائي "ما لم تر" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم الفرحان، إن 83 ٪ تقريبًا من المصابين كانوا في سن الشباب في الفئة العمرية من 15-49 سنة.

من جانب آخر، لفت مؤسس ورئيس جمعية مناعة الدكتور عبدالله الحقيل، إلى أن العدد الإجمالي المطلق المسجل في السعودية من بداية تسجيل الحالات من العام 1985 حتى الوقت الحالي بلغ نحو أكثر من 20 ألفًا منهم 7500 من المواطنين وأكثر من 12 ألفًا غير سعودي!

من جهة أخرى، عرض البرنامج قصة الفحص الطبي الذي حول حياة "محمد" إلى كارثة، إذ كان مرتبًا أمور زواجه حتى إتمام حجزه لصالة الأفراح، إلا أن نتيجة فحص الزواج حملت في طياتها صدمة كبرى عندما نقل إليه الطبيب نبأ إصابته بالإيدز بنسبة 99 ٪!!

وللوهلة الأولى لم يصدق "محمد" أو يستوعب حقيقة إصابته بالمرض! وطلب إعادة التحاليل مرة ثالثة ورابعة للتأكد من النتيجة، وعندها حاول الطبيب تهدئته وتذكيره بالله، وأن يكون إيمانه به قويًا!

وفِي قصة أخرى، عرض البرنامج مأساة انتقال الإيدز لـ"علي" من زوجته الأولى.. وجعله لا يريد أطفالاً من زوجته الثانية! وهي المعاناة التي لا يشعر بها إلا من عاشها!

وبينما أكد المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل، أنه لا يجوز فصل الموظف بسبب إصابته بالإيدز؛ عرض البرنامج معاناة "عبدالله" الذي تم إنهاء خدماته بعد المرض!