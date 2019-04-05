النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اكتشاف 533 مصابًا ومصابة بالإيدز في 2018.. و83 ٪ منهم بسن الشباب

نسبة الرجال للنساء 6 إلى 1 وإجمالي المسجلين 20 ألفًا منهم 7.5 ألف سعودي

كشفت إحصاءات حديثة عن عدد مرضى الإيدز في السعودية عن اكتشاف 533 مصابًا ومصابة بالإيدز في عام 2018، وكانت نسبة الرجال إلى النساء 6 إلى 1.

وقالت مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في وزارة الصحة، الدكتورة سناء مصطفى فلمبان، في برنامج الاستقصائي "ما لم تر" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم الفرحان، إن 83 ٪ تقريبًا من المصابين كانوا في سن الشباب في الفئة العمرية من 15-49 سنة.

من جانب آخر، لفت مؤسس ورئيس جمعية مناعة الدكتور عبدالله الحقيل، إلى أن العدد الإجمالي المطلق المسجل في السعودية من بداية تسجيل الحالات من العام 1985 حتى الوقت الحالي بلغ نحو أكثر من 20 ألفًا منهم 7500 من المواطنين وأكثر من 12 ألفًا غير سعودي!

من جهة أخرى، عرض البرنامج قصة الفحص الطبي الذي حول حياة "محمد" إلى كارثة، إذ كان مرتبًا أمور زواجه حتى إتمام حجزه لصالة الأفراح، إلا أن نتيجة فحص الزواج حملت في طياتها صدمة كبرى عندما نقل إليه الطبيب نبأ إصابته بالإيدز بنسبة 99 ٪!!

وللوهلة الأولى لم يصدق "محمد" أو يستوعب حقيقة إصابته بالمرض! وطلب إعادة التحاليل مرة ثالثة ورابعة للتأكد من النتيجة، وعندها حاول الطبيب تهدئته وتذكيره بالله، وأن يكون إيمانه به قويًا!

وفِي قصة أخرى، عرض البرنامج مأساة انتقال الإيدز لـ"علي" من زوجته الأولى.. وجعله لا يريد أطفالاً من زوجته الثانية! وهي المعاناة التي لا يشعر بها إلا من عاشها!

وبينما أكد المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل، أنه لا يجوز فصل الموظف بسبب إصابته بالإيدز؛ عرض البرنامج معاناة "عبدالله" الذي تم إنهاء خدماته بعد المرض!

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اكتشاف 533 مصابًا ومصابة بالإيدز في 2018.. و83 ٪ منهم بسن الشباب
سبق

كشفت إحصاءات حديثة عن عدد مرضى الإيدز في السعودية عن اكتشاف 533 مصابًا ومصابة بالإيدز في عام 2018، وكانت نسبة الرجال إلى النساء 6 إلى 1.

وقالت مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في وزارة الصحة، الدكتورة سناء مصطفى فلمبان، في برنامج الاستقصائي "ما لم تر" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم الفرحان، إن 83 ٪ تقريبًا من المصابين كانوا في سن الشباب في الفئة العمرية من 15-49 سنة.

من جانب آخر، لفت مؤسس ورئيس جمعية مناعة الدكتور عبدالله الحقيل، إلى أن العدد الإجمالي المطلق المسجل في السعودية من بداية تسجيل الحالات من العام 1985 حتى الوقت الحالي بلغ نحو أكثر من 20 ألفًا منهم 7500 من المواطنين وأكثر من 12 ألفًا غير سعودي!

من جهة أخرى، عرض البرنامج قصة الفحص الطبي الذي حول حياة "محمد" إلى كارثة، إذ كان مرتبًا أمور زواجه حتى إتمام حجزه لصالة الأفراح، إلا أن نتيجة فحص الزواج حملت في طياتها صدمة كبرى عندما نقل إليه الطبيب نبأ إصابته بالإيدز بنسبة 99 ٪!!

وللوهلة الأولى لم يصدق "محمد" أو يستوعب حقيقة إصابته بالمرض! وطلب إعادة التحاليل مرة ثالثة ورابعة للتأكد من النتيجة، وعندها حاول الطبيب تهدئته وتذكيره بالله، وأن يكون إيمانه به قويًا!

وفِي قصة أخرى، عرض البرنامج مأساة انتقال الإيدز لـ"علي" من زوجته الأولى.. وجعله لا يريد أطفالاً من زوجته الثانية! وهي المعاناة التي لا يشعر بها إلا من عاشها!

وبينما أكد المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل، أنه لا يجوز فصل الموظف بسبب إصابته بالإيدز؛ عرض البرنامج معاناة "عبدالله" الذي تم إنهاء خدماته بعد المرض!

05 إبريل 2019 - 29 رجب 1440
12:30 AM

اكتشاف 533 مصابًا ومصابة بالإيدز في 2018.. و83 ٪ منهم بسن الشباب

نسبة الرجال للنساء 6 إلى 1 وإجمالي المسجلين 20 ألفًا منهم 7.5 ألف سعودي

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
9
17,044

كشفت إحصاءات حديثة عن عدد مرضى الإيدز في السعودية عن اكتشاف 533 مصابًا ومصابة بالإيدز في عام 2018، وكانت نسبة الرجال إلى النساء 6 إلى 1.

وقالت مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز في وزارة الصحة، الدكتورة سناء مصطفى فلمبان، في برنامج الاستقصائي "ما لم تر" الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم الفرحان، إن 83 ٪ تقريبًا من المصابين كانوا في سن الشباب في الفئة العمرية من 15-49 سنة.

من جانب آخر، لفت مؤسس ورئيس جمعية مناعة الدكتور عبدالله الحقيل، إلى أن العدد الإجمالي المطلق المسجل في السعودية من بداية تسجيل الحالات من العام 1985 حتى الوقت الحالي بلغ نحو أكثر من 20 ألفًا منهم 7500 من المواطنين وأكثر من 12 ألفًا غير سعودي!

من جهة أخرى، عرض البرنامج قصة الفحص الطبي الذي حول حياة "محمد" إلى كارثة، إذ كان مرتبًا أمور زواجه حتى إتمام حجزه لصالة الأفراح، إلا أن نتيجة فحص الزواج حملت في طياتها صدمة كبرى عندما نقل إليه الطبيب نبأ إصابته بالإيدز بنسبة 99 ٪!!

وللوهلة الأولى لم يصدق "محمد" أو يستوعب حقيقة إصابته بالمرض! وطلب إعادة التحاليل مرة ثالثة ورابعة للتأكد من النتيجة، وعندها حاول الطبيب تهدئته وتذكيره بالله، وأن يكون إيمانه به قويًا!

وفِي قصة أخرى، عرض البرنامج مأساة انتقال الإيدز لـ"علي" من زوجته الأولى.. وجعله لا يريد أطفالاً من زوجته الثانية! وهي المعاناة التي لا يشعر بها إلا من عاشها!

وبينما أكد المتحدث باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل، أنه لا يجوز فصل الموظف بسبب إصابته بالإيدز؛ عرض البرنامج معاناة "عبدالله" الذي تم إنهاء خدماته بعد المرض!

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,182
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,448
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,164
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,058

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة