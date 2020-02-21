رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تستمر حتى الـ6 مساء

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات ومراكز: (الأكحل، والحناكية، والفريش، والمسيجيد، والمهد، والهندية، واليتمة، وبدر، وطاشا، ووادي الفرع).

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الخامسة فجرًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.