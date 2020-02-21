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رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تستمر حتى الـ6 مساء

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات ومراكز: (الأكحل، والحناكية، والفريش، والمسيجيد، والمهد، والهندية، واليتمة، وبدر، وطاشا، ووادي الفرع).

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الخامسة فجرًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تستمر حتى الـ6 مساء
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات ومراكز: (الأكحل، والحناكية، والفريش، والمسيجيد، والمهد، والهندية، واليتمة، وبدر، وطاشا، ووادي الفرع).

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الخامسة فجرًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.

21 فبراير 2022 - 20 رجب 1443
08:22 AM

رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تستمر حتى الـ6 مساء

تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات ومراكز: (الأكحل، والحناكية، والفريش، والمسيجيد، والمهد، والهندية، واليتمة، وبدر، وطاشا، ووادي الفرع).

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الخامسة فجرًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.

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