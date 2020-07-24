النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إصدار تصاريح الذبح المؤقت للمطابخ الأهلية إلكترونياً بمكة

عبر بوابة الخدمات الإلكترونية بموقع أمانة العاصمة المقدسة

بدأت أمانة العاصمة المقدسة في استقبال طلبات إصدار تصاريح الذبح المؤقتة للمطابخ الأهلية إلكترونياً، وذلك من خلال الدخول عبر بوابة الخدمات الإلكترونية بموقع الأمانة.

وتهدف خدمة تصاريح الذبح المؤقتة إلى تقنين آلية استخراج التصاريح للمطابخ الأهلية بمكة المكرمة والسماح بمزاولة نشاط الذبح مؤقتاً خلال يوم عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق من شهر ذي الحجة؛ تسهيلاً وتيسيراً على المستفيدين وتوفير الخيرات المتعددة لهم.

وأهابت "الأمانة" بالمواطنين والمقيمين بمكة المكرمة، تجنُّب مواقع الذبح العشوائي، والاعتماد على المسالخ النظامية والمطابخ المرخص لها من قبِل الأمانة بالذبح خلال الفترة المحددة؛ لضمان التأكد من سلامة الأضاحي وخلوّها من الأمراض أو الملوثات التي قد تنتج عن المواقع غير المستوفية للاشتراطات الصحية.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إصدار تصاريح الذبح المؤقت للمطابخ الأهلية إلكترونياً بمكة
سبق

بدأت أمانة العاصمة المقدسة في استقبال طلبات إصدار تصاريح الذبح المؤقتة للمطابخ الأهلية إلكترونياً، وذلك من خلال الدخول عبر بوابة الخدمات الإلكترونية بموقع الأمانة.

وتهدف خدمة تصاريح الذبح المؤقتة إلى تقنين آلية استخراج التصاريح للمطابخ الأهلية بمكة المكرمة والسماح بمزاولة نشاط الذبح مؤقتاً خلال يوم عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق من شهر ذي الحجة؛ تسهيلاً وتيسيراً على المستفيدين وتوفير الخيرات المتعددة لهم.

وأهابت "الأمانة" بالمواطنين والمقيمين بمكة المكرمة، تجنُّب مواقع الذبح العشوائي، والاعتماد على المسالخ النظامية والمطابخ المرخص لها من قبِل الأمانة بالذبح خلال الفترة المحددة؛ لضمان التأكد من سلامة الأضاحي وخلوّها من الأمراض أو الملوثات التي قد تنتج عن المواقع غير المستوفية للاشتراطات الصحية.

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
10:25 PM

إصدار تصاريح الذبح المؤقت للمطابخ الأهلية إلكترونياً بمكة

عبر بوابة الخدمات الإلكترونية بموقع أمانة العاصمة المقدسة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
629

بدأت أمانة العاصمة المقدسة في استقبال طلبات إصدار تصاريح الذبح المؤقتة للمطابخ الأهلية إلكترونياً، وذلك من خلال الدخول عبر بوابة الخدمات الإلكترونية بموقع الأمانة.

وتهدف خدمة تصاريح الذبح المؤقتة إلى تقنين آلية استخراج التصاريح للمطابخ الأهلية بمكة المكرمة والسماح بمزاولة نشاط الذبح مؤقتاً خلال يوم عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق من شهر ذي الحجة؛ تسهيلاً وتيسيراً على المستفيدين وتوفير الخيرات المتعددة لهم.

وأهابت "الأمانة" بالمواطنين والمقيمين بمكة المكرمة، تجنُّب مواقع الذبح العشوائي، والاعتماد على المسالخ النظامية والمطابخ المرخص لها من قبِل الأمانة بالذبح خلال الفترة المحددة؛ لضمان التأكد من سلامة الأضاحي وخلوّها من الأمراض أو الملوثات التي قد تنتج عن المواقع غير المستوفية للاشتراطات الصحية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,248
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,998
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,558
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,149

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي
ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني
يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة