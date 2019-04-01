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"الشمراني" مديرًا لمكتب البيئة والمياه والزراعة بالعرضيات ‪

صدرت موافقة نائب وزير البيئة والمياه والزراعة بتكليف المهندس عبدالله زبران الشمراني مديرًا لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العرضيات.

ويعد "الشمراني" من الكفاءات الشابة في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة.

وقدم "الشمراني" شكره وتقديره لجميع المسؤولين بالوزارة على هذه الثقة، سائلاً الله العلي القدير أن يوفِّقه لحمل هذه الأمانة على الوجه المطلوب.

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"الشمراني" مديرًا لمكتب البيئة والمياه والزراعة بالعرضيات ‪
سبق

صدرت موافقة نائب وزير البيئة والمياه والزراعة بتكليف المهندس عبدالله زبران الشمراني مديرًا لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العرضيات.

ويعد "الشمراني" من الكفاءات الشابة في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة.

وقدم "الشمراني" شكره وتقديره لجميع المسؤولين بالوزارة على هذه الثقة، سائلاً الله العلي القدير أن يوفِّقه لحمل هذه الأمانة على الوجه المطلوب.

01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
10:39 PM

"الشمراني" مديرًا لمكتب البيئة والمياه والزراعة بالعرضيات ‪

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدرت موافقة نائب وزير البيئة والمياه والزراعة بتكليف المهندس عبدالله زبران الشمراني مديرًا لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة العرضيات.

ويعد "الشمراني" من الكفاءات الشابة في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة.

وقدم "الشمراني" شكره وتقديره لجميع المسؤولين بالوزارة على هذه الثقة، سائلاً الله العلي القدير أن يوفِّقه لحمل هذه الأمانة على الوجه المطلوب.

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