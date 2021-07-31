النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حادث يُدخل "العسيري" العناية المركزة ويتسبب بوفاة زوجته وابنه

تبرع قبل فترة بكليته لسيدة لا يعرفها ورفض 300 ألف ريال

تعرض صاحب إحدى المبادرات الإنسانية المتميزة إلى حادث مروري أدخله العناية المركزة بإصابات مختلفة، فيما توفي كل من ابنه وزوجته.

الحادث الذي وصف بـ"الشنيع" وقع للموظف "علي هادي عسيري"، من منسوبي إدارة الطوارئ والكوارث بصحة الطائف، وأسرته في المنطقة الجنوبية.

وروى مدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الطائف سابقًا، سعيد الزهراني، قصة إنسانية بطلها "العسيري"، حيث أشعره والزملاء وقتها عقده العزم على إنقاذ سيدة عرف من خلال إحدى الجروبات أنها تعاني من فشل كلوي أثر عليها وعلى أسرتها، وسارع لإجراء الفحوصات اللازمة ومن حسن الحظ حدوث تطابق في الأنسجة والفصيلة بينه وبين السيدة، ما يعني إمكانية نجاح التبرع لها بكليته، وبالفعل وافق "العسيري" على التبرع، وأُجريت العملية في مستشفى القوات المسلحة بالهدا في الطائف، وتكللت بالنجاح، وأصبحت السيدة تمارس حياتها بشكلٍ طبيعي.

وأكد "الزهراني" أنه عُرض على المتبرع 300 ألف ريال من أسرة السيدة بعد فترة إلا أنه رفض كل تلك المحاولات بالرغم من ظروفه الصعبة، معتبرًا أنه لا شيء يوازي الأجر العظيم من الله -عز وجل-، كونه أقدم على التبرع من أجل كسب الأجر والثواب، موضحًا أن "العسيري" تلقى وسامًا من المقام السامي لقاء هذا العمل الإنساني الكبير، سائلاً المولى -عز وجل- أن يتغمد المتوفين برحمته، وأن يُعجل بشفاء العسيري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حادث يُدخل "العسيري" العناية المركزة ويتسبب بوفاة زوجته وابنه
سبق

تعرض صاحب إحدى المبادرات الإنسانية المتميزة إلى حادث مروري أدخله العناية المركزة بإصابات مختلفة، فيما توفي كل من ابنه وزوجته.

الحادث الذي وصف بـ"الشنيع" وقع للموظف "علي هادي عسيري"، من منسوبي إدارة الطوارئ والكوارث بصحة الطائف، وأسرته في المنطقة الجنوبية.

وروى مدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الطائف سابقًا، سعيد الزهراني، قصة إنسانية بطلها "العسيري"، حيث أشعره والزملاء وقتها عقده العزم على إنقاذ سيدة عرف من خلال إحدى الجروبات أنها تعاني من فشل كلوي أثر عليها وعلى أسرتها، وسارع لإجراء الفحوصات اللازمة ومن حسن الحظ حدوث تطابق في الأنسجة والفصيلة بينه وبين السيدة، ما يعني إمكانية نجاح التبرع لها بكليته، وبالفعل وافق "العسيري" على التبرع، وأُجريت العملية في مستشفى القوات المسلحة بالهدا في الطائف، وتكللت بالنجاح، وأصبحت السيدة تمارس حياتها بشكلٍ طبيعي.

وأكد "الزهراني" أنه عُرض على المتبرع 300 ألف ريال من أسرة السيدة بعد فترة إلا أنه رفض كل تلك المحاولات بالرغم من ظروفه الصعبة، معتبرًا أنه لا شيء يوازي الأجر العظيم من الله -عز وجل-، كونه أقدم على التبرع من أجل كسب الأجر والثواب، موضحًا أن "العسيري" تلقى وسامًا من المقام السامي لقاء هذا العمل الإنساني الكبير، سائلاً المولى -عز وجل- أن يتغمد المتوفين برحمته، وأن يُعجل بشفاء العسيري.

31 يوليو 2021 - 21 ذو الحجة 1442
06:34 PM

حادث يُدخل "العسيري" العناية المركزة ويتسبب بوفاة زوجته وابنه

تبرع قبل فترة بكليته لسيدة لا يعرفها ورفض 300 ألف ريال

A A A
فهد العتيبي - الطائف
7
41,102

تعرض صاحب إحدى المبادرات الإنسانية المتميزة إلى حادث مروري أدخله العناية المركزة بإصابات مختلفة، فيما توفي كل من ابنه وزوجته.

الحادث الذي وصف بـ"الشنيع" وقع للموظف "علي هادي عسيري"، من منسوبي إدارة الطوارئ والكوارث بصحة الطائف، وأسرته في المنطقة الجنوبية.

وروى مدير إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بصحة الطائف سابقًا، سعيد الزهراني، قصة إنسانية بطلها "العسيري"، حيث أشعره والزملاء وقتها عقده العزم على إنقاذ سيدة عرف من خلال إحدى الجروبات أنها تعاني من فشل كلوي أثر عليها وعلى أسرتها، وسارع لإجراء الفحوصات اللازمة ومن حسن الحظ حدوث تطابق في الأنسجة والفصيلة بينه وبين السيدة، ما يعني إمكانية نجاح التبرع لها بكليته، وبالفعل وافق "العسيري" على التبرع، وأُجريت العملية في مستشفى القوات المسلحة بالهدا في الطائف، وتكللت بالنجاح، وأصبحت السيدة تمارس حياتها بشكلٍ طبيعي.

وأكد "الزهراني" أنه عُرض على المتبرع 300 ألف ريال من أسرة السيدة بعد فترة إلا أنه رفض كل تلك المحاولات بالرغم من ظروفه الصعبة، معتبرًا أنه لا شيء يوازي الأجر العظيم من الله -عز وجل-، كونه أقدم على التبرع من أجل كسب الأجر والثواب، موضحًا أن "العسيري" تلقى وسامًا من المقام السامي لقاء هذا العمل الإنساني الكبير، سائلاً المولى -عز وجل- أن يتغمد المتوفين برحمته، وأن يُعجل بشفاء العسيري.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,284
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,215
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,531
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,074

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت
"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

علي آل شرمة
تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ
سند المواطن

سند المواطن

ماجد البريكان
إنسان مرة في السنة

إنسان مرة في السنة

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة