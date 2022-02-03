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مصادر "سبق": قنوات SSC تنهي تعاقدها مع لبناني بعد تداول إساءاته للمملكة

المستشار "فيصل الخليفي" يحصل على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز

في رسالته حول "الرقابة على مخالفات الشركات وفق النظام السعودي"

نوقشت اليوم الخميس في المعهد العالي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث فيصل بن علي الخليفي، وعنوانها: (الرقابة على مخالفات الشركات، دراسة تطبيقية وفق نظام الشركات السعودي).

وتفصيلاً، تكونت لجنة المناقشة من: الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد المطوع، والدكتور حمدان بن درويش الغامدي الأستاذ المشارك والمشرف على مكتب معالي مدير جامعة أم القرى، والأستاذ الدكتور محمد شكري العدوي.

وبعد مناقشة علنية للرسالة استمرت لأكثر من ساعتين أوصت اللجنة بمنح الطالب درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز.

يذكر أن "فيصل الخليفي" يعمل مستشاراً قانونياً في وزارة التجارة.

وتقدم إدارة صحيفة "سبق" التهنئة لــ"الخليفي" وتسأل الله له مزيداً من التوفيق والنجاح.

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المستشار "فيصل الخليفي" يحصل على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز
سبق

نوقشت اليوم الخميس في المعهد العالي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث فيصل بن علي الخليفي، وعنوانها: (الرقابة على مخالفات الشركات، دراسة تطبيقية وفق نظام الشركات السعودي).

وتفصيلاً، تكونت لجنة المناقشة من: الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد المطوع، والدكتور حمدان بن درويش الغامدي الأستاذ المشارك والمشرف على مكتب معالي مدير جامعة أم القرى، والأستاذ الدكتور محمد شكري العدوي.

وبعد مناقشة علنية للرسالة استمرت لأكثر من ساعتين أوصت اللجنة بمنح الطالب درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز.

يذكر أن "فيصل الخليفي" يعمل مستشاراً قانونياً في وزارة التجارة.

وتقدم إدارة صحيفة "سبق" التهنئة لــ"الخليفي" وتسأل الله له مزيداً من التوفيق والنجاح.

03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443
10:26 PM

المستشار "فيصل الخليفي" يحصل على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز

في رسالته حول "الرقابة على مخالفات الشركات وفق النظام السعودي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نوقشت اليوم الخميس في المعهد العالي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث فيصل بن علي الخليفي، وعنوانها: (الرقابة على مخالفات الشركات، دراسة تطبيقية وفق نظام الشركات السعودي).

وتفصيلاً، تكونت لجنة المناقشة من: الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد المطوع، والدكتور حمدان بن درويش الغامدي الأستاذ المشارك والمشرف على مكتب معالي مدير جامعة أم القرى، والأستاذ الدكتور محمد شكري العدوي.

وبعد مناقشة علنية للرسالة استمرت لأكثر من ساعتين أوصت اللجنة بمنح الطالب درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز.

يذكر أن "فيصل الخليفي" يعمل مستشاراً قانونياً في وزارة التجارة.

وتقدم إدارة صحيفة "سبق" التهنئة لــ"الخليفي" وتسأل الله له مزيداً من التوفيق والنجاح.

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