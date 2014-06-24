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"السعودية للكهرباء": عطل سبّب انقطاع الخدمة عن عدد من مشتركي شرورة

قدّمت اعتذارها.. وأكدت أن العمل جارٍ لإعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن

أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أن فِرَق الطوارئ والصيانة تعمل على إصلاح العطل الفني الذي تسبب به خروج وحدات التوليد في محطة شرورة، بمنطقة نجران؛ والعمل جارٍ لإعادة الخدمة إلى المشتركين بأسرع وقت ممكن.

وعبّرت "السعودية للكهرباء"، عن اعتذارها للمشتركين لهذا الانقطاع الخارج عن إرادتها.

يُذكر أنه تم اعتماد مشروع ربط محافظة شرورة بالمنظومة الكهربائية؛ لرفع وتعزيز موثوقية الخدمة بتكلفة إجمالية تقارب مليار ريال، ومخطط تشغيله بنهاية 2023م.

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"السعودية للكهرباء": عطل سبّب انقطاع الخدمة عن عدد من مشتركي شرورة
سبق

أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أن فِرَق الطوارئ والصيانة تعمل على إصلاح العطل الفني الذي تسبب به خروج وحدات التوليد في محطة شرورة، بمنطقة نجران؛ والعمل جارٍ لإعادة الخدمة إلى المشتركين بأسرع وقت ممكن.

وعبّرت "السعودية للكهرباء"، عن اعتذارها للمشتركين لهذا الانقطاع الخارج عن إرادتها.

يُذكر أنه تم اعتماد مشروع ربط محافظة شرورة بالمنظومة الكهربائية؛ لرفع وتعزيز موثوقية الخدمة بتكلفة إجمالية تقارب مليار ريال، ومخطط تشغيله بنهاية 2023م.

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
12:26 PM

"السعودية للكهرباء": عطل سبّب انقطاع الخدمة عن عدد من مشتركي شرورة

قدّمت اعتذارها.. وأكدت أن العمل جارٍ لإعادة الخدمة في أسرع وقت ممكن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكدت الشركة السعودية للكهرباء، أن فِرَق الطوارئ والصيانة تعمل على إصلاح العطل الفني الذي تسبب به خروج وحدات التوليد في محطة شرورة، بمنطقة نجران؛ والعمل جارٍ لإعادة الخدمة إلى المشتركين بأسرع وقت ممكن.

وعبّرت "السعودية للكهرباء"، عن اعتذارها للمشتركين لهذا الانقطاع الخارج عن إرادتها.

يُذكر أنه تم اعتماد مشروع ربط محافظة شرورة بالمنظومة الكهربائية؛ لرفع وتعزيز موثوقية الخدمة بتكلفة إجمالية تقارب مليار ريال، ومخطط تشغيله بنهاية 2023م.

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