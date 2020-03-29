شاهد.. ترامب "منشن" لحساب شاب سعودي.. وغلطته تُشعل "تويتر"

اعتقد أنه حساب هيئة الغذاء الأمريكية فانهالت عليه التعليقات

في غلطة رئاسية، "منشن" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحساب شاب سعودي من مشاهير السوشال ميديا؛ وذلك لظنه أنه حساب هيئة الغذاء والدواء الأمريكية لتشابه أسماء المعرفات، وطلب منه سرعة التحرك للاستفادة من تقنية أعلنها أحد المعاهد هناك.

وحدث ذلك حين أراد توصية هيئة الغذاء والدواء لديهم بالاستفادة من تقنية طورها معهد البحوثBattelle ، يمكنها تنظيف ما يصل إلى 80000 قطعة من معدات الوقاية الشخصية لإعادة استخدامها، وأوصى في تغريدته حاكم أوهايو بالاستفادة من هذه التقنية، والهيئة بالتحرك بسرعة.

الغلطة التي وقع فيها الرئيس الأمريكي لم يتركها رواد موقع التدوين المصغر "تويتر"؛ إذ تناولوها بتندر وفكاهة، ونالت أيضًا الشاب السعودي "أبو الفدا"، وسجلوا "هاشتاق" في تويتر تحت اسمه، صعد للترند، كما انهالوا على حساب الرئيس الأمريكي بـ"القفشات" الضاحكة.

وسجلت التغريدة قرابة 25 ألف إعجاب، و9 آلاف إعادة تدوير.