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وزارة العدل تواصل نشر جميع أحكام الإفلاس والأحكام التجارية

تعزيزًا للشفافية ونشر الثقافة العدلية.. عبر بوابتها الإلكترونية

أتاحت وزارة العدل، الاطلاع على جميع الأحكام المتعلقة بقضايا الإفلاس، بالإضافة إلى نشر جميع الأحكام التجارية؛ وذلك عبر بوابة الوزارة الإلكترونية www.moj.gov.sa.

ويأتي ذلك لتعزيز الشفافية ونشر الثقافة العدلية بما يبرز الأدوات التشريعية والإجرائية للمحاكم، ونشر التطبيقات لأحكام القضاء التجاري، وما استقرت عليه مبادئ القضاء في هذا الجانب.

وتسعى وزارة العدل من هذه الخطوة لرفع نسبة التنبؤ بالأحكام، وإظهار جودة مخرجات المحاكم.

يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجه مركز البحوث بالنشر الفوري لجميع الأحكام التجارية وجميع أحكام قضايا الإفلاس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة العدل تواصل نشر جميع أحكام الإفلاس والأحكام التجارية
سبق

أتاحت وزارة العدل، الاطلاع على جميع الأحكام المتعلقة بقضايا الإفلاس، بالإضافة إلى نشر جميع الأحكام التجارية؛ وذلك عبر بوابة الوزارة الإلكترونية www.moj.gov.sa.

ويأتي ذلك لتعزيز الشفافية ونشر الثقافة العدلية بما يبرز الأدوات التشريعية والإجرائية للمحاكم، ونشر التطبيقات لأحكام القضاء التجاري، وما استقرت عليه مبادئ القضاء في هذا الجانب.

وتسعى وزارة العدل من هذه الخطوة لرفع نسبة التنبؤ بالأحكام، وإظهار جودة مخرجات المحاكم.

يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجه مركز البحوث بالنشر الفوري لجميع الأحكام التجارية وجميع أحكام قضايا الإفلاس.

04 إبريل 2021 - 22 شعبان 1442
01:06 PM

وزارة العدل تواصل نشر جميع أحكام الإفلاس والأحكام التجارية

تعزيزًا للشفافية ونشر الثقافة العدلية.. عبر بوابتها الإلكترونية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
1,627

أتاحت وزارة العدل، الاطلاع على جميع الأحكام المتعلقة بقضايا الإفلاس، بالإضافة إلى نشر جميع الأحكام التجارية؛ وذلك عبر بوابة الوزارة الإلكترونية www.moj.gov.sa.

ويأتي ذلك لتعزيز الشفافية ونشر الثقافة العدلية بما يبرز الأدوات التشريعية والإجرائية للمحاكم، ونشر التطبيقات لأحكام القضاء التجاري، وما استقرت عليه مبادئ القضاء في هذا الجانب.

وتسعى وزارة العدل من هذه الخطوة لرفع نسبة التنبؤ بالأحكام، وإظهار جودة مخرجات المحاكم.

يذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد وجه مركز البحوث بالنشر الفوري لجميع الأحكام التجارية وجميع أحكام قضايا الإفلاس.

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