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كوريا الجنوبية تسجل 1729 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت كوريا الجنوبية 1729 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ لترتفع حصيلة الإصابات الإجمالية إلى 289 ألفًا و263 إصابة، حسب ما أفادت به المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء.

كما أضافت البلاد 4 حالات وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة إلى 2413 وفاة.

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كوريا الجنوبية تسجل 1729 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات
سبق

سجلت كوريا الجنوبية 1729 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ لترتفع حصيلة الإصابات الإجمالية إلى 289 ألفًا و263 إصابة، حسب ما أفادت به المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء.

كما أضافت البلاد 4 حالات وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة إلى 2413 وفاة.

21 سبتمبر 2021 - 14 صفر 1443
08:22 AM

كوريا الجنوبية تسجل 1729 إصابة جديدة بكورونا و4 وفيات

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سيئول
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سجلت كوريا الجنوبية 1729 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية؛ لترتفع حصيلة الإصابات الإجمالية إلى 289 ألفًا و263 إصابة، حسب ما أفادت به المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الثلاثاء.

كما أضافت البلاد 4 حالات وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة إلى 2413 وفاة.

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